Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН#Главное#ЦНИИмаш#ExoMars-2016#ExoMars-2022#Марс#Спектр-РГ31.12.2020 15:10

Роскосмос и ESA говорят на одном языке

В ноябре и декабре 2020 года специалисты Госкорпорации «Роскосмос», ЦНИИмаш (входит в Роскосмос), Института космических исследований Российской академии наук и Особого конструкторское бюро Московского энергетического института успешно провели серию технических экспериментов по приему информации одновременно с двух космических аппаратов, находящихся на орбите вокруг Марса: Trace Gas Orbiter (миссия ExoMars-2016) и Mars Express. Приём вёлся с помощью 64-метровой антенны системы дальней космической связи ОКБ МЭИ около Калязина (Тверская область). Таким образом было подтверждено, что наземные средства России и Европы совместимы и могут использоваться в случае нештатных ситуаций, а также в ходе будущих совместных проектов, в первую очередь, — миссии ExoMars-2022.

Эксперимент по приёму научной информации с марсианских космических аппаратов — следующий этап процесса «технологической демонстрации» совместимости наземных средств России и Европейского космического агентства. Её первым этапом стали эксперименты в апреле и мае 2020 года, когда европейские антенны системы ESTRACK в Аргентине, Австралии и Испании принимали научные данные российской орбитальной обсерватории «Спектр-РГ». Научная информация была получена в полном объеме со 100-процентным качеством и передана в Наземный комплекс управления проекта «Спектр-РГ» посредством Российского комплекса приема научной информации (РКПНИ). Он включает две станции дальней космической связи ОКБ МЭИ в Медвежьих Озерах и Калязине, оснащенные 64-метровыми антеннами.

Второй этап «технологической демонстрации» — приём научной информации с европейских аппаратов российскими наземными средствами. Антенны РКПНИ в штатном порядке проводят сеансы связи с орбитальным аппаратом TGO миссии ExoMars-2016. В ходе эксперимента одновременно с этим антенный комплекс в Калязине принимал данные с Mars Express, который был запущен 2 июня 2003 года на ракете-носителе «Союз-ФГ» с космодрома Байконур и работает на орбите вокруг Марса с конца 2005 года.

«Эксперимент прошёл успешно, тем самым подтвердив, что наше оборудование соответствует международным стандартам, принятым в космической отрасли, — рассказывает Владимир Назаров, руководитель отдела наземных научных комплексов ИКИ РАН, — теперь мы уверены, что „говорим на одном языке“ и, в случае необходимости можем прийти на помощь друг другу».

«С помощью этого эксперимента мы продемонстрировали совместимость наших наземных средств для научных космических проектов, что открывает дополнительные возможности для совместного сотрудничества между ESA и Роскосмосом в части взаимной поддержки космических проектов с помощью существующих антенных систем», — отметил Дэниел Фирр из группы дальнего космоса и внешних связей Европейского центра космических операций.

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