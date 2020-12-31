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#Роскосмос#Главное#Газпром#Газпром космические системы#Юрий Урличич31.12.2020 10:40

Сотрудничество с Газпромом в вопросах создания и использования спутниковых систем

Состоялось совещание под руководством первого заместителя генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Юрия Урличича и заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова. Стороны обсудили ход работ по строительству «Газпромом» в Московской области сборочного производства космических аппаратов (СПКА), а также вопрос вхождения Госкорпорации «Роскосмос» в уставный капитал компании-оператора проекта — ООО «Газпром СПКА».

На мощностях СПКА для нужд «Газпрома» и других заказчиков будет организован выпуск космических аппаратов гражданского назначения. Это, в частности, спутники связи «Ямал» и оптические спутники для системы дистанционного зондирования Земли «СМОТР». Кроме того, возможны сборка и испытания серийных малых космических аппаратов в рамках перспективной программы «Сфера», которую реализует Госкорпорация «Роскосмос».

В ходе мероприятия Генеральный директор АО «Газпром космические системы» Дмитрий Севастьянов и Юрий Урличич подписали соглашение о сотрудничестве. В документе, в частности, отражена заинтересованность Госкорпорации «Роскосмос» в создании космических аппаратов на мощностях СПКА. Госкорпорация также готова использовать данные дистанционного зондирования Земли со спутника «СМОТР-В». Он планируется к запуску в 2024 году и будет, в том числе, оснащен оборудованием для мониторинга выбросов парниковых газов. Компания предоставит Госкорпорации «Роскосмос» до 30% производительности этого космического аппарата.

Стороны также проработают возможность использования сети приемных станций Единой информационной системы зондирования Земли (система создана Госкорпорацией «Роскосмос») для получения данных с космических аппаратов «Газпрома».

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Космическая группировка спутниковой связи и вещания «Ямал» обеспечивает организацию магистральных спутниковых каналов связи и широкополосный доступ к информационным ресурсам. В настоящее время насчитывает пять телекоммуникационных космических аппаратов. Их возможности активно используются телекомпаниями, провайдерами связи и иными организациями.

Космическая система дистанционного зондирования Земли «СМОТР» предназначена для мониторинга производственных объектов Группы «Газпром». Спутники системы «СМОТР» расширят возможности геотехнического мониторинга и контроля охранных зон для обеспечения высокого уровня промышленной и экологической безопасности объектов «Газпрома».

В ноябре 2019 года между Госкорпорацией «Роскосмос» и АО «Газпром космические системы» подписано Соглашение об основных принципах участия в проекте СПКА. Оно отражает намерение Госкорпорации «Роскосмос» войти в уставный капитал компании «Газпром СПКА».

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