Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История#ЦНИИмаш01.01.2021 10:30

Из НИИ-88 в ЦНИИмаш

Сегодня, 1 января 2021 года, исполняется 54 года с момента как Центральный научно-исследовательский институт машиностроения получил свое открытое наименование — ЦНИИмаш (сегодня он входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). До этого времени это был «Государственный союзный научно-исследовательский институт реактивного вооружения», созданный в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР № 1017-419 «Вопросы реактивного вооружения», которому во исполнение приказа министра вооружения Д.Ф. Устинова от 16 мая 1946 г. № 139 было присвоено наименование НИИ-88.

Институт принимал участие в создании практически всех отечественных межконтинентальных баллистических ракет и ракет-носителей, пилотируемых и автоматических космических аппаратов, в реализации национальных и международных космических программ. В разные годы на предприятии работали выдающиеся ученые — организаторы ракетно-космической промышленности, будущие руководители и главные конструктора крупнейших предприятий отрасли: академики С.П. Королёв, М.К. Янгель, В.Ф. Уткин, В.П. Макеев, М.Ф. Решетнёв, члены-корреспонденты академии наук Д.И. Козлов, Г.Н. Бабакин, В.М. Ковтуненко.

За успешное выполнение заданий Правительства по созданию специальной техники институт награждён орденом Ленина, а за заслуги в создании и производстве новой техники — орденом Октябрьской Революции. Важные черты деятельности ЦНИИ машиностроения — комплексный характер научных исследований и экспериментальной отработки изделий ракетно-космической техники, а также системный подход к решению стоящих перед институтом задач. Гордостью института является его уникальная экспериментальная база, параметры многих установок которой превосходят зарубежные аналоги.

Созданный за короткий период значительный научно-технический потенциал позволил институту стать своеобразным инкубатором образования новых ключевых предприятий отрасли. Именно из НИИ‑88 выделились и стали самостоятельными такие базовые предприятия как: Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева; КБ химического машиностроения имени А.М. Исаева; Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности; НПО измерительной техники, Композит и др.

Сегодня ЦНИИмаш — это головная научно-исследовательская организация Госкорпорации «Роскосмос» по стратегическому планированию и системному проектированию в области космической деятельности, управлению космическими полётами, экспериментальной отработке, обеспечению качества и надежности изделий ракетно-космической техники, а также по отраслевому фонду архивных документов. В рамках приоритетных направлений ЦНИИмаш, как головной исполнитель, выполняет комплексные прикладные научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологические и экспериментальные работы с привлечением широкой кооперации ведущих организаций отрасли, РАН и вузов.

В настоящее время, занимая ведущее положение в космической инфраструктуре России, ЦНИИмаш решает следующие основные задачи:

Управление полетом российского сегмента Международной космической станции, кораблями «Союз МС» и «Прогресс МС», космическими аппаратами научного и социально-экономического назначения;

системные исследования отечественной и международной космической деятельности, обоснование приоритетных направлений и перспектив развития космической деятельности России и перспектив развития ракетно-космической промышленности;

стратегическое планирование, разработка и обоснование проектов Федеральных космических программ России и других федеральных целевых программ, формирование пилотируемых программ и программ научных космических исследований, в том числе программ научных экспериментов на МКС;

системные и проектно-поисковые исследования в обеспечение создания, развития, целевого использования и определения проектного облика: автоматических космических комплексов; орбитальных группировок; орбитальной пилотируемой структуры; средств выведения; наземной космической инфраструктуры; Единой системы КВНО Российской Федерации, систем спутниковой навигации, высокоточных навигационных и лазерных измерений;

системные исследования базовых и критических технологий, ключевых элементов;

теоретические и экспериментальные исследования аэрогазодинамики и аэрофизики, теплообмена, теплозащиты и температурных режимов, нагрузок, прочности и динамики конструкций перспективных изделий; проведение испытаний натурных изделий, моделей, отсеков и узлов;

развитие системы контроля качества и надежности изделий РКТ; научно-техническое сопровождение опытно-конструкторских работ на всех стадиях создания и эксплуатации изделий; сертификационные испытания изделий, а также выдача заключений о возможности допуска изделий к летным испытаниям;

системные исследования и создание на базе информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения системы координации развития системы ГЛОНАСС и комплексного контроля ее целевых характеристик.

Решение этих задач возложено на научно-технические подразделения ЦНИИ машиностроения — центры: системного проектирования; теплообмена и аэрогазодинамики; информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения; качества, надёжности и безопасности ракетно-космических систем; прочности; центр пилотируемых программ; Центр управления полётами; Центр автоматических космических систем и комплексов; центр средств выведения и наземной космической инфраструктуры.

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