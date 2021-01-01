Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#МКС#МКС-64#ЦНИИмаш#ЦУП#Новый год01.01.2021 03:05

Новый год впервые встретили 7 космонавтов и астронавтов

Фото: космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков

Вырезка из газеты 1977 года

Празднование первого Нового года в космосе

Наступление Нового 2021 года на околоземной орбите впервые встретили сразу семь землян — космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и астронавт JAXA Соити Ногути. Это было самым многолюдным новогодним «застольем» на борту Международной космической станции за всю историю пилотируемой космонавтики.

Первыми космонавтами, которые отпраздновали на околоземной орбите Новый год, были Юрий Романенко и Георгий Гречко в 1977-1978 гг. С появлением в 1986 году советской орбитальной станции «Мир» (а в дальнейшем — МКС) отмечать этот праздник на орбите стали регулярно. В частности, за 20 лет на борту Международной космической станции Новый год встречали 79 человек, часть космонавтов и астронавтов — дважды, а космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров отметил на орбите три Новых года (в 2011-2012 гг., в 2014-2015 гг. и в 2017-2018 гг.).

Как ранее рассказал Сергей Кудь-Сверчков на своих страницах в социальных сетях, новогодний стол у экипажа МКС был самым обычным, а из праздничных блюд — бутерброды с икрой. По словам космонавта Роскосмоса, на станции такие же традиции, как и на Земле: новогодняя елка, подарки, праздничный стол и хорошее настроение.

MIL OSI