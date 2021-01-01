Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ЦПК#ЦНИИмаш#РКК Энергия01.01.2021 14:10

Поздравляем Сергея Авдеева с юбилеем

Госкорпорация «Роскосмос», Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, коллеги по космическому делу поздравляют Сергея Авдеева с Юбилеем! Сергей Васильевич совершил три космических полёта, суммарная продолжительность которых составила более 747 суток. Космонавт восемь раз выходил в открытый космос и дважды работал в разгерметизированном модуле.

В 1979 году окончил Московский инженерно-физический институт (ныне — Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ») по специальности «экспериментальная ядерная физика» (квалификация — инженер-физик). В 1981 году Сергей Авдеев стал выпускником факультета идеологических кадров Университета марксизма-ленинизма Московского комитета КПСС, а в 1986 году окончил заочную аспирантуру МИФИ. После окончания МИФИ, с июня 1979 года начал работать инженером Главного конструкторского бюро НПО «Энергия» (ныне — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

В марте 1987 года был отобран кандидатом в отряд космонавтов НПО «Энергия». 3 июля того же года назначен кандидатом в космонавты-испытатели. После прохождения общекосмической подготовки в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Сергею Авдееву 21 июля 1989 года была присвоена квалификация космонавта-испытателя. 21 ноября того же года он получил назначение на должность космонавта-испытателя отряда космонавтов НПО «Энергия».

Впервые Сергей Авдеев отправился в космос 27 июля 1992 года в качестве бортинженера корабля «Союз ТМ-15» и станции «Мир» по программе ЭО-12 (12-й основной экспедиции) вместе с А.Я. Соловьёвым и М. Тонини (Франция). В полёте С.В. Авдеев выполнил четыре выхода в открытый космос. 1 февраля 1993 года экипаж в составе космонавтов Сергея Авдеева и Анатолия Соловьёва благополучно возвратился на Землю. Полёт продлился 188 суток.

Спустя несколько лет, 3 сентября 1995 года, Авдеев совершает свой второй полёт в качестве бортинженера корабля «Союз ТМ-22» и станции «Мир». На этот раз коллегами по экипажу стали российский космонавт Юрий Гидзенко (командир) и европейский астронавт Томас Райтер (бортинженер-2). В рамках полёта Сергей Васильевич выполнил один выход в открытый космос (5 часов 16 минут) и программу работ в разгерметизированном переходном отсеке (29 минут). На этот раз космическая «командировка» продлилась 179 суток.

Третий полёт в космос Сергей Васильевич выполнил с 13 августа 1998 года по 28 августа 1999 года в качестве бортинженера кораблей «Союз ТМ-28» и «Союз ТМ-29», станции «Мир». Стартовал Авдеев с космонавтами Геннадием Падалкой и Юрием Батуриным. За год работы на орбите Сергей Авдеев трижды занимался внекорабельной деятельностью и один раз работал в разгерметизированном модуле «Спектр».

В настоящее время Сергей Авдеев является сотрудником отдела моделирования, проектно-поисковых и научно-прикладных исследований проблем управления перспективными космическими комплексами и рационального применения средств управления орбитальными группировками в ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Госкорпорация «Роскосмос» сердечно поздравляет Сергея Васильевича с юбилеем и Новым годом и желают ему крепкого здоровья, счастья, добра, уюта, гармонии в доме и сил для новых свершений!

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