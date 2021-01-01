С 1 января 2021 года «Газпром» начал поставки газа в Сербию по новому маршруту

Source: Gazprom in Russian

Релиз

1 января 2021, 10:55

Сегодня «Газпром» начал поставлять газ в Сербию, а также в Боснию и Герцеговину по новому маршруту — через территории Турции и Болгарии.

Из России газ транспортируется по морскому газопроводу «Турецкий поток» и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию. Здесь газ распределяется и подается потребителям Сербии и Боснии и Герцеговины.

Поставки по этому маршруту стали возможны благодаря расширению и вводу новых газотранспортных мощностей компаниями «Булгартрансгаз» ЕАД на территории Болгарии и GASTRANS d.o.o. Novi Sad на территории Сербии.

«Турецкий поток» — это современный, эффективный и надежный газопровод, востребованный европейскими потребителями. Число стран Европы, которые с помощью «Турецкого потока» получают российский газ, выросло до шести. Теперь, наряду с Болгарией, Грецией, Северной Македонией и Румынией, такую возможность себе обеспечили Сербия, Босния и Герцеговина», — сказал Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Справка

«Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 млрд куб. м газа в год. «Турецкий поток» предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года. 8 января в Стамбуле президенты России и Турции провели торжественную церемонию открытия «Турецкого потока».

Управление информации ПАО «Газпром»

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