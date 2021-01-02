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ЦЭНКИ. В Циолковском продолжается строительство 5 домов для сотрудников Восточного – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Главное#Космодромы#Восточный#Циолковский

02.01.2021 11:35

В Циолковском продолжается строительство 5 домов для сотрудников Восточного

В микрорайоне «Звездный» силами Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и подрядных организаций продолжается строительство пяти жилых домов. К домам уже подано отопление и водоснабжение, параллельно идут подготовительные работы по благоустройству, а также ведется монтаж внутридомовых инженерных коммуникаций. В третьем доме закончен монтаж окон, оконные блоки также заменены и в первом доме.

В трех домах уже идут внутренние отделочные работы. Отделка квартир выполняется улучшенная, со сплошным выравниванием стен и потолков, применяются современные качественные и долговечные отделочные материалы. Параллельно ведется наружная отделка — устройство навесных фасадных систем с монтажом светопрозрачных конструкций балконов и лоджий. Отделочные работы ведут специалисты ООО «РСМ», монтаж инженерных систем своими силами выполняет ЦЭНКИ. Всего в работах задействовано порядка 600 строителей.

Распоряжением Правительства Российской Федерации ЦЭНКИ определено генеральным подрядчиком и единственным исполнителем работ по строительству девяти объектов первой очереди космодрома Восточный. В рамках этих работ будет завершено строительство семи жилых домов в микрорайоне «Звёздный» г. Циолковского, достроены комплекс эксплуатации районов падения, комплекс по переработке строительных и твердых бытовых отходов. Помимо этого, будет завершено строительство промышленных строительно-эксплуатационных баз № 1 и № 2, метеокомплекса, автомобильных и железных дорог.

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