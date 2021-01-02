Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История#Луна#Главное02.01.2021 08:30

Первая межпланетная — Луна-1

В субботу, 2 января 2021 года, исполняется 62 года старту первой межпланетной станции «Луна-1». Это советская автоматическая межпланетная станция была предназначена для изучения Луны и космического пространства. Несмотря на то, что она на Луну не попала, «Луна-1» стала первым в мире космическим аппаратом, достигшим второй космической скорости — 11 км/с, преодолевшим притяжение Земли и ставшим искусственным спутником Солнца.

Пуск ракеты-носителя «Восток-Л», которая вывела на траекторию полёта к Луне станцию «Луна-1», был выполнен 2 января 1959 года. Это была траектория сближения, без использования старта с орбиты. Станция также имела названия «Луна-1D» и «Мечта». Для достижения второй космической скорости носитель был снабжен третьей ступенью (блок «Е»), с двигателем РД0105, созданным на предприятии «Конструкторского бюро химавтоматики» (г. Воронеж, сегодня входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Через сутки, 3 января в 3 часа 56 минут и 20 секунд, на расстоянии 119 500 км от Земли «Луна-1» «превратилась» в искусственную комету, выпустив из специального контейнера натриевое облако. Эту искусственную комету видели люди во многих странах. В 6 часов 4 января 1959 года станция прошла наиболее близкую к Луне (5–6 тысяч километров) точку своей траектории.

Как уже было сказано, станция не достигла Луны. Причина, по которой станция не добралась до поверхности Луны, связана с ошибкой, закравшейся в циклограмму полёта: при команде на отсечку двигателя третьей ступени, которая выдавалась с Земли, не было учтено время прохождения сигнала от командного пункта до станции. Однако миссия «Луны-1» позволила понять и отработать технологию полета к естественному спутнику Земли для последующих космических аппаратов. Уже 14 сентября 1959 года в 00:02:24 станция «Луна-2» впервые в мире достигла поверхности Луны в районе Моря Дождей вблизи кратеров Аристилл, Архимед и Автолик.

Среди выдающихся научных результатов, полученных в ходе полёта «Луны-1», можно отметить следующие:

При помощи бортового магнитометра впервые был зарегистрирован внешний радиационный пояс Земли;

при помощи ионных ловушек и счётчиков частиц были осуществлены первые прямые измерения параметров солнечного ветра;

было установлено отсутствие у Луны значительного магнитного поля.

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