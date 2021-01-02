Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История#Мир02.01.2021 16:40

1985 год – решение о создании «Мира»

36 лет назад, 2 января 1985 года, было принято постановление правительства СССР о создании орбитальной станции «Мир». Это многоцелевой международный центр, который более 15 лет являлся единственной в мире «космической лабораторией» для проверки и отработки основных направлений целевого использования будущих пилотируемых станций и комплексов, обеспечивающих доступ человечеству к изучению космоса.

Проект станции «Мир» начал разрабатываться еще в 1976 году. Активные работы по строительству орбитальной станции начались в 1979-м, но в 1984-м были на время приостановлены — все силы космической индустрии Советского Союза шли на создание космического корабля «Буран». Первый ее модуль был запущен 20 февраля 1986 года с космодрома Байконур, однако ее строительство растянулось на десять лет. Всего над проектом работало около 280 предприятий, функционирующих под эгидой 20 министерств и ведомств.

Именно «Мир» стал первой орбитальной станцией, построенной по модульному принципу, когда к базовому блоку можно присоединять другие элементы, необходимые для выполнения тех или иных функций. Этот принцип использован и на Международной космической станции. На станции «Мир» поставлен целый ряд рекордов. Но она и сама по себе является рекордсменом. Изначально планировалось, что она просуществует всего пять лет и будет заменена объектом «Мир-2», однако срок ее службы растянулся на пятнадцать лет. Время беспрерывного пребывания на ней людей исчисляется 3 642 днями — с 5 сентября 1989 по 26 августа 1999, почти десять лет (Международная космическая станция побила это достижение в 2010 году).

За это время на «Мире» было выполнено более 23 тысяч научных экспериментов. Космонавт Валерий Поляков, будучи на ее борту, провел на орбите непрерывно 438 суток (с 8 января 1994 года по 22 марта 1995 года), что до сих пор является рекордным достижением в истории.

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