В регионах страны проходит Декада спорта и здоровья

Source: Russia Ministry of Sport

В дни новогодних праздников в регионах нашей страны в целях популяризации здорового образа жизни среди населения Министерство спорта Российской Федерации совместно с региональными органами исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта традиционно проводят Декаду спорта и здоровья.

В этом году мероприятия Декады организованы с учётом положений Регламента по организации и проведению официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утверждённого Минспортом России и Роспотребнадзором 31 июля 2020 года.

В г. Хабаровске прошёл традиционный «Забег обещаний 2021», объединивший более 300 горожан. На арене «Ерофей» стартовал традиционный Рождественский турнир по хоккею с мячом. Около 200 человек приняли участие в городских соревнованиях по лыжным гонкам, посвящённых памяти участников «Ледового перехода» 1933 года из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре.

В г. Благовещенске Амурской области состоялся костюмированный забег на 6 км в новогодних костюмах. В селе Некрасовка Белогорского района прошла спортивная игра на свежем воздухе «Здоровый образ жизни», в которой дети состязались в конкурсах и эстафетах. В Октябрьском районе было организовано спортивное мероприятие «Мама, папа, я – спортивная семья».

В г. Калуге около 200 любителей здорового образа жизни собрались на набережной Яченского водохранилища для участия в новогоднем забеге в рамках проекта «Калуга – новогодняя столица России». На территории горнолыжного комплекса «Квань» организованы катания на сноуборде, горных лыжах и «ватрушках». В спортивной школе «Космос» начались массовые катания на коньках. В муниципальных образованиях Калужской области проводятся фитнес-зарядки, сдача норм ГТО, игры по зимнему футболу.

В муниципальных образованиях и сельских поселениях Костромской области организован традиционный конкурс «Кострома Лыжная». В одной из спортивных школ г. Костромы состоялись подвижные игры «Все на лыжню!», а в Солигаличском муниципальном районе проходят ежедневные занятия скандинавской ходьбой.

В г. Белово Кемеровской области состоялся «Забег обещаний» на 2021 метр. В г. Новокузнецке активисты организовали «трезвый забег» по центральным улицам. В Калтанском городском округе прошли соревнования среди школьников и дворовых команд «Хоккей на валенках». На интернет-платформе playok.com организован Рождественский турнир по русским шашкам с участием более 100 человек из 16 регионов России.

В Архангельской области в деревне Малые Карелы Приморского района состоялась традиционная Рождественская лыжная гонка на призы заслуженного тренера России В.А. Мелентьева. Более 170 спортсменов и любителей здорового образа жизни состязались на дистанциях 5, 10, 15 и 30 км, а ребята 2007 года рождения и младше пробежали дистанцию в 3 км.

В Смоленской области в Угранском районе прошёл фестиваль «Валенки-шоу», в котором взрослые и дети попробовали свои силы в различных видах спорта.

В г. Кургане организованы новогодний конкурс силачей «Царская гиря» и мастер-класс по спортивной борьбе для юных борцов.

В Ставропольском крае в г. Светлограде проведён новогодний турнир по теннису, в Георгиевском городском округе — легкоатлетический челлендж «Забег обещаний 2021».

В районах Сахалинской области состоялись новогодние лыжные забеги, соревнования по теннису и мини-футболу.

В Мурманской области в онлайн-режиме запущены физкультминутки, флешмобы, фото- и видеоконкурсы на соответствующую тематику, спортивные акции и мастер-классы.

В Республике Крым в г. Ялте проведена новогодняя зарядка, в г. Красноперекопске организованы занятия по скандинавской ходьбе, игры по футболу и баскетболу, в Первомайском районе – соревнования по локобаскету, волейболу и шахматам.

В г. Бердске Новосибирской области прошли соревнования по ездовому спорту, в которых приняли участие спортсмены из шести регионов Сибирского федерального округа.

В г. Санкт-Петербурге состоялись соревнования среди взрослых по футболу и городошному спорту, «новогодние забавы» для семейных команд, а для юных учащихся отделения спортивной аэробики одной из спортивных школ организованы различные подвижные игры.

Министерство спорта Российской Федерации приглашает всех принять активное участие в мероприятиях Декады спорта и здоровья, провести новогодние каникулы с пользой для здоровья!

Пресс-служба Минспорта России

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