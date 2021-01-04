Source: Russia Federal Space

#Министерство обороны#Главное#Космические войска#Космодромы#Плесецк#Байконур#Восточный#Орбитальные группировки04.01.2021 09:30

Около 60% спутников находятся под управлением Космических войск

В 2020 году специалисты Космических войск ВКС обеспечили проведение 15 запусков космических аппаратов различного назначения, проведенных с космодромов Плесецк, Байконур, Восточный, в ходе которых на орбиту выведен 21 российский спутник. Из них 7 аппаратов приняты на управление Главным испытательным космическим центром (ГИКЦ) имени Г.С. Титова.

В составе орбитальной группировки космических аппаратов России сегодня находится более 160 спутников различного назначения. В течение минувшего года дежурные силы ГИКЦ имени Г.С. Титова с высокой точностью выполнили все запланированные сеансы управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, около 60% которой находится на управлении наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС. В 2020 году в воинские части ГИКЦ имени Г.С. Титова поступили 5 современных станций спутниковой связи. В настоящее время активно ведется работа по вводу новой техники в эксплуатацию.

В настоящее время ведутся разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов ГИКЦ имени Г.С.Титова. Ввод в эксплуатацию унифицированных командно-измерительных средств позволит перейти к новым технологиям управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки и сократить в несколько раз перечень модификаций технических средств управления предыдущих поколений.

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