Олег Матыцин поздравил Паралимпийский комитет России с 25-летием

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 5 января, исполняется 25 лет Паралимпийскому комитету России – организации, которая уже четверть века развивает паралимпийское движение в нашей стране. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин направил поздравление в адрес организации:

«Дорогие друзья!

От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично поздравляю руководителей, тренеров, спортсменов и специалистов со знаменательной датой – 25-летием Паралимпийского комитета России!

С момента своего образования и по сей день Паралимпийский комитет России ведёт целенаправленную работу по становлению и укреплению своих позиций на мировой спортивной арене. Российские спортсмены добиваются выдающихся результатов на Паралимпийских играх, чемпионатах мира и Европы и других крупных соревнованиях. Это свидетельствуют о том, что выбран правильный вектор в развитии отечественного паралимпийского движения.

Отдельных слов благодарности заслуживает работа Паралимпийского комитета России по развитию детско-юношеского и массового спорта, а также по реализации государственной программы «Доступная среда», благодаря которой всё большее количество людей с ограниченными возможностями здоровья выбирают для себя спортивный образ жизни.

Желаю Паралимпийскому комитету России дальнейшего процветания, а коллективу организации, тренерам и спортсменам – новых успехов и побед во славу российского спорта!».

Пресс-служба Минспорта России

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