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#ИСС Решетнева#Главное#Орбитальные группировки#ГЛОНАСС#Гонец#Луч#Молодые профессионалы Роскосмоса06.01.2021 18:30

Итоги работы ИСС Решетнева в 2020 году

Компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») провела заседание Научно-технического совета. Советом ведущего в стране спутникостроительного предприятия подведены итоги 2020 года. Участники заседания под председательством исполняющего обязанности генерального директора ИСС, Юрия Выгонского, рассмотрели результаты деятельности фирмы и обозначили задачи на будущее.

За прошлый год на различные типы орбит было выведено 11 спутников разработки и изготовления ИСС. На сегодняшний день на предприятии идут работы по созданию более чем 40 космических аппаратов в интересах различных заказчиков, в том числе зарубежных. В рамках этих проектов «Решетнёвская фирма» осуществляет модернизацию космического сегмента Глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, системы персональной спутниковой связи «Гонец-Д1М», а также Многофункциональной космической системы ретрансляции «Луч».

В 2020 году компания ИСС получила 90 патентов и свидетельств на изобретения, промышленные образцы, полезные модели и программы для ЭВМ. За научно-технические достижения один специалист предприятия награждён государственной наградой и семь — Премией Правительства РФ.

Свой уровень профессионализма компания подтвердила также на Чемпионате профмастерства Госкорпорации «Роскосмос», где в третий раз подряд стала обладателем кубка победителя. Созданная компанией ИСС продукция по-прежнему составляет две трети российской орбитальной группировки и насчитывает 105 спутников.

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