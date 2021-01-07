Анатолий Яновский: «Место для угля в системно развивающейся «чистой энергетике» однозначно найдётся»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 7 января. – Анатолий Яновский в интервью «Российской газете» рассказал о том, почему уголь остаётся одним из самых выгодных и безопасных энергоресурсов, насколько в действительности велик вред от его использования для экологии и почему угольная отрасль очень важна для экономики России.

«Если мы поддерживаем идею об устойчивом энергетическом развитии, то должны приветствовать любой вклад в достижение его целей – в частности, переход к «чистым» угольным технологиям. И здесь достаточно сказать, что лишь в Китае, Индии и Вьетнаме планируется построить более 1000 угольных электростанций, работающих на принципах HELE (высокая эффективность и низкая эмиссия)», – рассказал замминистра.

Он отметил, что громкая кампания против угля пока приводит к мизерному результату. Например, намечавшиеся странами-членами «антиугольного» альянса (PPCA) объёмы сокращения выбросов за счет досрочного вывода угольных электростанций из эксплуатации оцениваются в 1,6 Gt CO2 в год, что в 150 раз меньше общего объёма выбросов от всех угольных электростанций. Да и выводятся из эксплуатации в основном маломощные устаревшие предприятия.

«Технологии «чистой» угольной генерации обладают вполне конкурентоспособными экономическими показателями. Наличие угля в топливно-энергетическом балансе повышает энергетическую безопасность и надёжность энергоснабжения. Не случайно страны АТР строят и планируют к вводу более 200 ГВт угольных генерирующих мощностей», – прокомментировал Анатолий Яновский.

Современная высокоэффективная экологически чистая угольная генерация в 1,3 раза дешевле ветряной и в 1,9 раза дешевле солнечной генерации, поэтому место для угля в системно развивающейся «чистой энергетике» однозначно найдётся, подчеркнул замминистра.

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