Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в церкви Николы на Липне

Source: President of Russia – Kremlin

Церковь построена в 1292 году архиепископом Климентом на месте обретения в начале XII века чудотворной иконы святителя Николая Мирликийского. Это самый ранний из сохранившихся на Руси храмов, построенных после монгольского нашествия. Работы по его реставрации проводились несколько раз, в том числе в 2017–2019 годах. В настоящее время памятник восстановлен в первоначальных формах и включен в экскурсионный показ. Знаменитая храмовая икона «Никола Липный» представлена в экспозиции Новгородского музея-заповедника.

Глава государства подарил храму икону «Господь Вседержитель». Образ написан в традициях иконописи Мстеры XIX века темперными красками. Киот с позолоченной рамой и оклад изготовлены в мастерских Свято-Троицкого Братства города Щигры.

По завершении рождественского богослужения Владимир Путин ответил на вопрос журналиста.

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