Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации посетила ряд объектов города-курорта, проверив исполнение ранее данных поручений и обратив внимание руководства города на остающиеся нерешенными проблемы.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в рамках рабочей поездки осмотрела ряд объектов города-курорта Кисловодска, ее сопровождал глава администрации города Александр Курбатов.

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Руководство верхней палаты российского парламента держит на постоянном контроле развитие одного из старейших российских курортов. Сенаторы регулярно посещают строительство и реконструкцию городских объектов, ведут мониторинг исполнения ранее данных поручений по улучшению городской инфраструктуры, социальной сферы.

«Сделано очень много. Кисловодск изменился в лучшую сторону, и это факт», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Глава города показал Председателю Совета Федерации физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом МБУ ДО ДЮСШ по футболу, построенным по федеральной программе «Спорт – норма жизни». Многофункциональный спортивный зал рассчитан на все игровые виды спорта: мини-футбол, баскетбол, волейбол и другие. Кроме того, в ФОКе есть тренажерный зал, зал для общефизической подготовки и настольного тенниса, зал для аэробики. Основная площадка вмещает 400 зрителей.

Комплекс также включает спортивные площадки и тренировочные зоны на открытом воздухе: четыре теннисных корта, две спортплощадки, воркаут-площадки. В настоящее время проектируются секторы для других видов спорта, в частности, легкой атлетики, поле для игры в хоккей на траве.

Спорткомплекс вышел замечательным. Самое главное, что дети Кисловодска получили возможность заниматься спортом

«Спорткомплекс вышел замечательным. Самое главное, что дети Кисловодска получили возможность заниматься спортом», — сказала спикер СФ.

Во время осмотра Председатель Совета Федерации расспросила мэра о финансировании строительства. Отдельно она поинтересовалась, заложены ли в бюджет города на будущий год средства на заработную плату преподавателям и тренерам учреждения. Александр Курбатов подтвердил выделение этих средств в бюджете.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках рабочей поездки осмотрела ряд объектов города-курорта Кисловодска

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках рабочей поездки осмотрела ряд объектов города-курорта Кисловодска

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках рабочей поездки осмотрела ряд объектов города-курорта Кисловодска

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках рабочей поездки осмотрела ряд объектов города-курорта Кисловодска

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках рабочей поездки осмотрела ряд объектов города-курорта Кисловодска

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках рабочей поездки осмотрела ряд объектов города-курорта Кисловодска

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках рабочей поездки осмотрела ряд объектов города-курорта Кисловодска

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках рабочей поездки осмотрела ряд объектов города-курорта Кисловодска

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках рабочей поездки осмотрела ряд объектов города-курорта Кисловодска

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках рабочей поездки осмотрела ряд объектов города-курорта Кисловодска

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках рабочей поездки осмотрела ряд объектов города-курорта Кисловодска

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Далее Валентина Матвиенко отправилась на улицу Губина в школу № 9. Ровно год назад в ходе своей поездки в регион глава верхней палаты дала поручение ускорить строительство этой школы и детского сада «Городок детства», сдав их к началу учебного года. «Первого сентября я узнала, что денег нет, через три дня выделили деньги, я все это держала на контроле, но акт ввода здания все равно был подписан только в декабре, — сказала Председатель СФ. — «Школы, детские сады надо сдавать к первому сентября, а не концу года, родители очень этого ждут».

В ходе посещения школы, которую планируют открыть после новогодних каникул Председатель СФ обратила внимание директора школа Светланы Петросовой на то, что «созданы все условия для того, чтобы школа была лучшей по качеству обучения, а зависит это в итоге от вас, от педагогического коллектива».

Валентина Матвиенко осмотрела и двухэтажное здание детского сада «Городок детства», где ее встретила исполняющая обязанности заведующего Елена Хайлина. Детсад построен в 2020 году в рамках реализации федеральной, региональной и муниципальной программ развития. В учреждении созданы условия для пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе обсуждения вопросов развития города с местным руководством глава верхней палаты российского парламента также вернулась и к вопросу строительства городской больницы. Она выразила возмущение действиями некоторых подрядчиков, которые тормозили работы на столь важном социальном объекте. «Дайте мне полную информацию: кто из подрядчиков срывал строительство. И как вы их наказали», — обратилась глава СФ к Александру Курбатову.

В завершение поездки Председатель Совета Федерации также ознакомилась с тем, как ведутся работы по благоустройству городских мест отдыха: бульвара по проспекту Дзержинского, а также пешеходной зоны по улице Вокзальной. Положительно оценив действия руководства города по развитию общественного пространства, Валентина Матвиенко вместе с тем обратила внимание на то, что «нужно работать и дальше, активно подключать предпринимателей». «Инвестор должен вкладывать в территорию, на которой он развивает свой бизнес», — подчеркнула глава Совета Федерации.

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