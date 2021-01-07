Source: Russia Federal Space

#Министерство обороны#Главное#Космические войска#ВКС#Орбитальные группировки07.01.2021 15:05

Космические войска провели более 500 тысяч сеансов управления КА

Дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск Воздушно-космических сил в 2020 году провели более 500 тысяч сеансов управления космическими аппаратами. Кроме того, в ходе выполнения задач несения боевого дежурства дежурные силы выполнили более 180 тысяч сеансов обеспечения управления спутниками.

При этом среднесуточный показатель интенсивности сеансов управления и обеспечения управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки составил около 1 600 сеансов.

Одной из задач космических войск ВКС является осуществление запусков космических аппаратов на орбиты, управление спутниковыми системами военного и двойного (военного и гражданского) назначения в полёте и применение отдельных из них в интересах обеспечения войск (сил) Российской Федерации необходимой информацией.

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