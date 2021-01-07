Ответ на вопрос журналиста

Source: President of Russia – Kremlin

Вопрос: Вопрос один, и небольшой.

Сегодня Рождество. 2020 год был неплохой, но так как праздник, хочется надеяться на лучшее. Вы как-то для себя отвечаете на вопрос, почему такие события – непростые, тяжелые – происходят вообще? Может быть, с религиозной точки зрения, с философской.

В.Путин: Вы знаете, с религиозной точки зрения, лучше этот вопрос задать батюшке, священнику. Они ответят полнее и шире.

Я могу сказать только как светский человек. Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас в надежде на лучшее. И эта надежда и, порой, ожидание чуда и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает нас на самых сложных его этапах.

С праздником вас, с Рождеством Христовым.

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