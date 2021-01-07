Source: Russia Federal Space

Роскосмос. Юбилей лётчика-космонавта РФ Талгата Мусабаева – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Роскосмос#ЦПК#Главное

07.01.2021 07:30

Юбилей лётчика-космонавта РФ Талгата Мусабаева

Госкорпорация «Роскосмос», Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, коллеги по космической отрасли поздравляют Талгата Амангельдиевича Мусабаева с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, благополучия, отличного настроения, долгих и счастливых лет жизни!

Первый полёт в космос Талгат Мусабаев совершил с 1 июля по 4 ноября 1994 года на пилотируемом корабле «Союз ТМ-19» и орбитальный комплекс «Мир» в качестве бортинженера экипажа ЭО-16 вместе с Ю. Маленченко и В. Поляковым. За это время он совершил два выхода в открытый космос продолжительностью 11 часов 07 минут. Продолжительность полёта составила 125 суток 22 часа 53 минуты. За мужество и героизм, проявленные при выполнении космического полёта, Т.А. Мусабаеву было присвоено высокое звание Героя России.

Во второй раз Талгат Мусабаев полетел в космос 29 января 1998 года в качестве командира корабля «Союз ТМ-27» и ОК «Мир» по программе ЭО-25 (НАСА-7/”Пегас«). Во время полёта выполнил пять выходов в открытый космос общей продолжительностью 30 часов 08 минут. 25 августа 1998 года Т.А. Мусабаев благополучно вернулся на Землю. Продолжительность полёта составила 207 дней 12 часов 51 минуту.

Третий полёт Талгат Амангельдиевич выполнил с 28 апреля по 6 мая 2001 года в качестве командира экспедиции посещения МКС на кораблях «Союз ТМ-32» (старт) и «Союз ТМ-31» (посадка). Длительность полёта составила 7 дней 22 часа 4 минуты. Общая продолжительность пребывания в космосе Талгата Мусабаева — 341 день 9 часов 48 минут 41 секунда.

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