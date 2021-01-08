Ф. Мухаметшин: Сенаторы РФ принимают участие в миссии по наблюдению за выборами Президента Киргизии

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась встреча исполняющего обязанности Президента Киргизской Республики Т. Мамытова с российской делегацией, сообщил парламентарий.

Делегация Совета Федерации принимает участие в миссии по наблюдению за выборами Президента Киргизской Республики. Возглавляет делегацию заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области (по линии МПА СНГ).

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В составе миссии наблюдателей – первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области и член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Наталия Косихина КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области (по линии исполкома СНГ), член Комитета СФ по экономической политике Игорь Морозов МорозовИгорь Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Рязанской области (по линии ПА ОДКБ) член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области (по линии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России), член Комитета СФ по социальной политике Юрий Архаров АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области (по линии ШОС).

Как сообщил Фарит Мухаметшин, сегодня в здании государственной резиденции Республики – Конгресс-Холле состоялась встреча членов российской делегации с исполняющим обязанности Президента Киргизии Талантом Мамытовым.

Встреча делегации Совета Федерации с исполняющим обязанности Президента Киргизской Республики Талантом Мамытовым

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Встреча делегации Совета Федерации с исполняющим обязанности Президента Киргизской Республики Талантом Мамытовым

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Встреча делегации Совета Федерации с исполняющим обязанности Президента Киргизской Республики Талантом Мамытовым

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Встреча делегации Совета Федерации с исполняющим обязанности Президента Киргизской Республики Талантом Мамытовым

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Встреча делегации Совета Федерации с исполняющим обязанности Президента Киргизской Республики Талантом Мамытовым

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Встреча делегации Совета Федерации с исполняющим обязанности Президента Киргизской Республики Талантом Мамытовым

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Встреча делегации Совета Федерации с исполняющим обязанности Президента Киргизской Республики Талантом Мамытовым

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Встреча делегации Совета Федерации с исполняющим обязанности Президента Киргизской Республики Талантом Мамытовым

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Встреча делегации Совета Федерации с исполняющим обязанности Президента Киргизской Республики Талантом Мамытовым

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Делегация Совета Федерации принимает участие в наблюдении за выборами Президента Киргизской Республики

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Делегация Совета Федерации принимает участие в наблюдении за выборами Президента Киргизской Республики

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Делегация Совета Федерации принимает участие в наблюдении за выборами Президента Киргизской Республики

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Встреча в Министерстве иностранных дел Киргизской Республики

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Встреча в Министерстве иностранных дел Киргизской Республики

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Встреча в Министерстве иностранных дел Киргизской Республики

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Встреча в Министерстве иностранных дел Киргизской Республики

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Делегация Совета Федерации принимает участие в наблюдении за выборами Президента Киргизской Республики

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Как подчеркнул сенатор, Талант Мамытов был проинформирован, что российские парламентарии приступили к своей миссии.

«Наше взаимодействие позволит четко провести необходимую работу. Хочется верить, что выборы пройдут на высоком уровне, без нарушений», — сказал Фарит Мухаметшин.

Законодатель обратил особое внимание на важность укрепления и развития отношений между Россией и Киргизией как в двустороннем формате, так и в рамках Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

«Присутствие российских сенаторов в составе различных миссий наблюдателей, в том числе и в Киргизии, — свидетельство высокого авторитета, которым обладают наши парламентарии в международных организациях», — заявил сенатор.

Он пояснил, что группа будет работать на территории Республики по 11 января 2021 года. Непосредственно в день голосования мониторинг будет также осуществляться на зарубежных избирательных участках. Всего для этой работы аккредитованы более 50 международных наблюдателей от МПА СНГ.

В этот же день заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин, первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко и член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Наталия Косихина в министерстве иностранных дел Киргизии приняли участие во встрече министра иностранных дел Руслана Казакбаева со специальным координатором и руководителем краткосрочной Миссии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по наблюдению за выборами Президента Киргизской Республики Петером Юэль-Йенсеном и главой делегации наблюдателей от Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, специальным представителем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по Центральной Азии Райнхольдом Лопаткой.

Фарит Мухаметшин также проинформировал, что в программе пребывания сенаторами запланированы встречи с кандидатами на пост Президента Киргизской Республики. Он выразил уверенность, что эти беседы пройдут в конструктивном ключе.

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