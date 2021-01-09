В. Бондарев: В Республике Казахстан созданы необходимые условия для международного наблюдения за выборами

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор возглавляет Миссию наблюдателей от СНГ.

Делегация Совета Федерации во главе с председателем Комитета СФ по обороне и безопасности Виктором Бондаревым БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области принимает участие в наблюдении за проведением выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Члены делегации в качестве международных наблюдателей вошли в составы миссий от Исполкома СНГ, МПА СНГ, ПА ОДКБ, ШОС и Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

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В составе Миссии наблюдателей – член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Фабричный, ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области член Комитета СФ по обороне и безопасности Белан Хамчиев ХамчиевБелан Багаудиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Ингушетия (по линии Исполкома СНГ), председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области (по линии МПА СНГ), заместитель Комитета СФ по международным делам Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края (по линии ПА ОДКБ), член Комитета СФ по международным делам Елена Афанасьева АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области (по линии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России), заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области (по линии ШОС).

Виктор Бонларев, который возглавляет также Миссию наблюдателей от СНГ, встретился с Председателем ЦИК Республики Казахстан Бериком Имашевым.

Виктор Бондарев сообщил, что на встрече был обсужден ход избирательной кампании и работа ЦИК по подготовке и проведению выборов. Он отметил высокий профессионализм и слаженность работы ЦИКа.

Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан осуществляет мониторинг подготовки и проведения парламентских выборов

Парламентарий отметил, что миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан осуществляет мониторинг подготовки и проведения парламентских выборов.

Встреча делегации Совета Федерации с Председателем ЦИК Республики Казахстан Бериком Имашевым

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Встреча делегации Совета Федерации с Председателем ЦИК Республики Казахстан Бериком Имашевым

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Виктор Бондарев

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Встреча делегации Совета Федерации с Председателем ЦИК Республики Казахстан Бериком Имашевым

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Встреча делегации Совета Федерации с Председателем ЦИК Республики Казахстан Бериком Имашевым

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Встреча делегации Совета Федерации с Председателем ЦИК Республики Казахстан Бериком Имашевым

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Встреча делегации Совета Федерации с Председателем ЦИК Республики Казахстан Бериком Имашевым

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Виктор Бондарев

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Встреча делегации Совета Федерации с Председателем ЦИК Республики Казахстан Бериком Имашевым

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Виктор Бондарев

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От Миссии СНГ аккредитовано 234 наблюдателя, которые представляют государства – участники Содружества, а также Межпарламентскую Ассамблею государств – участников СНГ, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, Парламентскую Ассамблею ОДКБ и Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств.

По словам Виктора Бондарева, Миссия приступила к своей работе 21 декабря 2020 г. На долгосрочной основе работали 20 наблюдателей. Координировал их деятельность Штаб Миссии, который находится в Нур-Султане.

Сенатор рассказал, что представители Миссии в период долгосрочного наблюдения ознакомились с работой территориальных и участковых избирательных комиссий в столице и регионах Республики.

Наблюдатели от СНГ отмечают, что в Республике Казахстан созданы необходимые условия для международного наблюдения за выборами, сообщил Виктор Бондарев.

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