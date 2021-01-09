Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы РФ в качестве наблюдателей провели ряд встреч с кандидатами на должность Президента Киргизии.

Делегация Совета Федерации, принимающая участие в миссии по наблюдению за выборами Президента Киргизской Республики, провела встречи с кандидатами.

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Делегацию возглавляет заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области (наблюдатель по линии МПА СНГ). В ее составе — первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Наталия Косихина КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области (наблюдатель по линии исполкома СНГ), член Комитета СФ по экономической политике Игорь Морозов МорозовИгорь Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Рязанской области (наблюдатель по линии ПА ОДКБ), член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области (по линии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России), член Комитета СФ по социальной политике Юрий Архаров АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области (по линии ШОС).

Состоялись ряд встреч с кандидатами в Президенты Киргизии. Были обсуждены предвыборные программы кандидатов, текущая ситуация в стране.

Завтра непосредственно на участках планируем пристально отслеживать прозрачность выборного процесса и его соответствие действующим нормам международного права

«Мы беседовали с руководителями государственных органов, а также встречались с кандидатами в Президенты. Можем сообщить, что Республика серьезно готовится к проведению выборов. По итогам встреч получена исчерпывающая информация о текущей внутриполитической ситуации. Завтра непосредственно на участках планируем пристально отслеживать прозрачность выборного процесса и его соответствие действующим нормам международного права», — сообщил Андрей Шевченко.

Ранее состоялись встречи членов российской делегации с исполняющим обязанности Президента Киргизии Талантом Мамытовым, беседы в Министерстве иностранных дел Республики Киргизия. Члены делегации возложили венки к мемориалу «Памятник Победы».

Российские наблюдатели будут работать на территории Республики по 11 января 2021 года. Непосредственно в день голосования мониторинг будет также осуществляться на зарубежных избирательных участках. Всего для этой работы аккредитованы более 50 международных наблюдателей от МПА СНГ.

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