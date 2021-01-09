Source: Russia – Council of the Federation

Российская делегация принимает участие в миссии по наблюдению за выборами Президента Киргизской Республики.

Члены делегации Совета Федерации, принимающие участие в миссии по наблюдению за выборами Президента Киргизской Республики, возложили венки к мемориалу «Памятник Победы» в Бишкеке.

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В мероприятии приняли участие глава делегации, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области (наблюдатель по линии МПА СНГ), первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Наталия Косихина КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области (наблюдатель по линии исполкома СНГ), член Комитета СФ по экономической политике Игорь Морозов МорозовИгорь Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Рязанской области (наблюдатель по линии ПА ОДКБ).

«Память о Победе в Великой Отечественной войне священна. Ведь она досталась нашим народам непомерно высокой ценой. Это — наша общая память, боль и понимание, как важно сохранение мира и спокойствия», — подчеркнул Фарит Мухаметшин.

Сенаторы РФ возложили венки к мемориалу «Памятник Победы» в Бишкеке

В составе миссии наблюдателей также член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области (по линии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России), член Комитета СФ по социальной политике Юрий Архаров АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области (по линии ШОС).

В программе пребывания делегации запланированы встречи с кандидатами на пост Президента Киргизской Республики. Ранее состоялись встречи с исполняющим обязанности Президента Киргизии Талантом Мамытовым, беседы в Министерстве иностранных дел Республики Киргизия.

Российские наблюдатели будут работать на территории Республики по 11 января 2021 года. Непосредственно в день голосования мониторинг будет также осуществляться на зарубежных избирательных участках. Всего для этой работы аккредитованы более 50 международных наблюдателей от МПА СНГ.

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