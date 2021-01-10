Source: Russia Federal Space

#Министерство обороны#Главное#Космические войска#ВКС#Орбитальные группировки10.01.2021 10:10

Космические войска выполнили 3 тыс. работ по контролю космического пространства

В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2020 году Космические войска ВКС выполнили свыше 3 тысяч специальных работ по контролю изменений космической обстановки.

В течение минувшего года специалисты Главного центра разведки космической обстановки обнаружили и приняли на сопровождение свыше 1 200 космических объектов осуществили контроль за выводом на орбиты около 600 космических аппаратов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования свыше 360 космических объектов.

Особое внимание специалистами Главного центра разведки космической обстановки уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также предотвращению опасных сближений отечественных космических аппаратов с другими космическими объектами.

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