Президент провёл совещание, на котором обсуждались вопросы нагорно-карабахского урегулирования

Source: President of Russia – Kremlin

В совещании приняли участие Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Обсуждался также вопрос обеспечения безопасности в новогодние праздники.

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В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Как и договаривались, мы с вами обсудим сегодня два вопроса.

Первый – вопрос обеспечения безопасности в ходе проведения праздничных мероприятий: и новогодних, и рождественских.

И второй вопрос – совершенно конкретный, международного характера, связанный с обеспечением мирного процесса в нагорно-карабахском урегулировании и вообще ситуацией на Южном Кавказе.

Давайте начнем нашу работу. Хотел бы предоставить слово Александру Васильевичу Бортникову.

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