Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы, принимающие участие в миссии по наблюдению за выборами Президента Киргизии, провели брифинг для СМИ и возложили цветы к памятнику блокадникам Ленинграда в Бишкеке.

Сенаторы Российской Федерации, принимающие участие в миссии по наблюдению за выборами Президента Киргизской Республики, провели брифинг для представителей средств массовой информации в Бишкеке.

Возглавляет делегацию Совета Федерации заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области (по линии МПА СНГ).

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В составе миссии наблюдателей – первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Наталия Косихина КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области (по линии исполкома СНГ), член Комитета СФ по экономической политике Игорь Морозов МорозовИгорь Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Рязанской области (по линии ПА ОДКБ) член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области (по линии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России), член Комитета СФ по социальной политике Юрий Архаров АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области (по линии ШОС).

В ходе брифинга Фарит Мухаметшин подчеркнул, что Центральная избирательная комиссия и руководство Киргизии обратили особое внимание на безопасность избирательных участков. «Куда бы ни пришли наблюдатели, везде соблюдаются меры безопасности, а также социальная дистанция в 1,5 метра».

Все вопросы работы наблюдателей продуманы и четко расписаны

Фарит Мухаметшин положительно оценил деятельность представителей Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ по наблюдению и на прошлых, и на нынешних выборах. «Все вопросы работы наблюдателей продуманы и четко расписаны», — заявил парламентарий, выразив уверенность, что при определении окончательной позиции будет отмечено хорошо налаженное взаимодействие МПА с местными органами власти.

Андрей Шевченко обратил внимание на активность молодежи, которая является наблюдателями на участках. «Это и общественные наблюдатели, и наблюдатели от кандидатов». Члены избирательных комиссий прошли хорошее обучение, у них высокая квалификация, отметил парламентарий.

Игорь Морозов подчеркнул, что этот день должен стать историческим для жителей Киргизии. По его словам, необходимо, чтобы результаты выборов оказали позитивное влияние на ситуацию в стране, содействовали развитию экономики, формированию хорошего инвестиционного климата.

В свою очередь Владимир Круглый высоко оценил работу технических служб. «Это производит хорошее впечатление. Мы были во многих странах, и эта часть работы очень важна». Сенатор также указал на соблюдение антиковидных мер безопасности, масочного режима.

Наталия Косихина обратила внимание на ответственный и серьезный подход к проведению голосования.

Сенаторы возложили цветы к памятнику блокадникам Ленинграда в Бишкеке. Открытие памятника является данью признательности жителям Киргизии, приютившим детей блокады в годы войны.

Как отметил Фарит Мухаметшин, в советскую Киргизию было эвакуировано более 16 тысяч жителей блокадного города, в том числе 3,5 тысячи детей. Более 800 из них, оставшихся без родителей, киргизстанцы приняли в свои семьи.

В ходе церемонии заместитель Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи СПГ Иван Мушкет передал представителям местных властей капсулу с землей с Пискаревского кладбища Санкт-Петербурга.

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