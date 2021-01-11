Александр Большунов второй год подряд выигрывает многодневную лыжную гонку «Тур де ски», Юлия Ступак – вторая, Денис Спицов – третий в общих зачётах

Source: Russia Ministry of Sport

С 1 по 10 января на территории Швейцарии и Италии прошла 15-я в истории престижная многодневная лыжная гонка «Тур де ски», включившая в себя по восемь этапов у мужчин и женщин.

Второй год подряд победу в мужских соревнованиях одержал россиянин Александр Большунов. Он выиграл пять гонок, в двух гонках занял второе место и в одной – третье. Общий результат Александра составил 3 часа 32 минуты 32,3 секунды.

Второе место в общем зачёте «Тур де ски» занял француз Морис Манифика. Третьим стал россиянин Денис Спицов. Места с четвёртого по седьмое также у российских лыжников: Иван Якимушкин – четвёртый, Артём Мальцев – пятый, Евгений Белов – шестой, Андрей Мельниченко – седьмой.

В женском зачёте многодневки россиянка Юлия Ступак заняла второе место. Первенствовала американка Джессика Диггинс, третьей стала шведка Эбба Андерссон. В десятку вошли россиянки Татьяна Сорина (четвёртая) и Наталья Непряева (седьмая).

Российская сборная уверенно выиграла общекомандный зачёт «Тур де ски»: на счету российских лыжников восемь побед и 12 призовых мест.

В связи с распространением коронавирусной инфекции на соревнованиях не выступали мужская и женская сборные Норвегии.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских лыжников и тренерский штаб команды с успешным выступлением на «Тур де ски» и желает новых ярких побед!

Фото: Gian Ehrenzeller / EPA-EFE

Пресс-служба Минспорта России

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