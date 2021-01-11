Александр Третьяков и Елена Никитина – чемпионы Европы по скелетону, экипаж Ростислава Гайтюкевича выиграл «бронзу» в бобслее среди четвёрок

Source: Russia Ministry of Sport

С 8 по 10 января в Винтерберге (Германия) прошёл Чемпионат Европы по бобслею и скелетону. Соревнования проводились в рамках первого в 2021 году этапа Кубка мира.

Российские спортсмены завоевали три медали – два «золота» в скелетоне и одну «бронзу» в бобслее.

В мужских состязаниях скелетонистов победу праздновал россиянин Александр Третьяков. По итогам двух попыток он опередил латыша Мартинса Дукурса, ставшего вторым, и немца Александра Гасснера, занявшего третье место.

Александр Третьяков является олимпийским чемпионом 2014 года, бронзовым призёром Олимпийских зимних игр 2010 года, чемпионом мира 2013 года, чемпионом Европы 2007 года.

В женских соревнованиях по скелетону золотую награду завоевала россиянка Елена Никитина, ставшая четырёхкратной чемпионкой Европы. Второе место заняла немка Тина Херманн, третье – австрийка Янин Флок. Елена Никитина является бронзовым призёром Олимпийских зимних игр 2014 года. Она выигрывала Чемпионаты Европы в 2013, 2017 и 2020 годах.

В бобслее российский экипаж под управлением Ростислава Гайтюкевича взял «бронзу» в состязаниях четвёрок. В составе экипаже – Михаил Мордасов, Илья Малых и Руслан Самитов. Первенствовал экипаж немца Франческо Фридриха, «серебро» у четвёрки из Австрии под управлением Бенжамина Майера.

В мужских двойках лучший результат среди россиян показали Ростислав Гайтюкевич и Илья Малых, которые стали пятыми, в женских двойках – Любовь Черных и Елена Мамедова, занявшие седьмое место.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Александра Третьякова, Елену Никитину, экипаж Ростислава Гайтюкевича и их тренеров с успешным выступлением на Чемпионате Европы в Германии и желает новых достижений и побед!

Фото: Viesturs Lacis / IBSF

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI