Встреча с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

Source: President of Russia – Kremlin

На повестке дня – ход реализации Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, вопросы оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокирование и развитие торгово-экономических и транспортных связей.

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В.Путин: Уважаемый Ильхам Гейдарович! Уважаемый Никол Воваевич!

Очень рад приветствовать вас в Москве и признательны вам за то, что вы откликнулись на предложение совместно обсудить ход реализации нашего трёхстороннего Заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября прошлого, 2020-го, года и дальнейшие шаги по преодолению имеющихся проблем и налаживанию мирной жизни в регионе.

Россия дорожит партнёрскими и добрососедскими отношениями, связывающими наши страны и народы, поэтому мы с тревогой и искренним переживанием за судьбы людей следили за вспыхнувшим вооружённым конфликтом. Масштабные боевые действия, к сожалению, привели к значительным человеческим жертвам, обострили и без того сложную ситуацию в Закавказье, увеличили риски распространения терроризма.

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Хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за то, что вы позитивно восприняли предпринятые российской стороной активные посреднические усилия, которые были направлены на то, чтобы помочь остановить кровопролитие, стабилизировать обстановку и добиться устойчивого прекращения огня. Над решением этой сложной задачи напряжённо работали дипломатические и военные ведомства наших стран. Мы с вами находились в постоянном контакте, вместе искали компромисс.

Именно в результате наших общих усилий, после интенсивных, в том числе, как вы помните, и ночных, телефонных переговоров 9 ноября было согласовано трёхстороннее Заявление, которое мы с вами подписали. В этом базовом документе, как известно, речь прежде всего идёт о полном прекращении военных действий, об отправке в регион российских миротворцев и, что особенно важно, о том, чтобы оказать мирному населению, пострадавшему от боестолкновений, всемерную и эффективную помощь в возвращении к нормальной жизни.

Особо хотел бы при этом отметить, что во всех своих действиях Россия стремилась следовать ключевым наработкам, достигнутым в Минской группе ОБСЕ. Мы продолжаем регулярно сверять с партнёрами – сопредседателями Минской группы наши действия.

Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трёхсторонние договорённости последовательно реализуются. По нашему убеждению, это создаёт необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе, в интересах как армянского, так и азербайджанского народов.

Для контроля за соблюдением перемирия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора по просьбе армянской и азербайджанской сторон развёрнут российский миротворческий контингент. Создана система эффективного обеспечения соблюдения режима прекращения огня. В зоне ответственности российских миротворцев действуют 23 наблюдательных поста; ещё четыре дополнительных поста отвечают за безопасность движения по коридору. Сейчас обстановка в регионе спокойная.

Немало делается нами для безопасного возвращения внутренне перемещённых лиц и беженцев. За период с 14 ноября в Карабах уже вернулись свыше 48 тысяч человек. При посредничестве России произведён обмен пленными и телами погибших.

Дополнительно

Успешно функционирует Международный центр гуманитарного реагирования, в рамках которого специалисты наших стран решают насущные вопросы, связанные с налаживанием нормальной жизни населённых пунктов, реконструкцией разрушенной инфраструктуры, защитой памятников истории, религии и культуры. Сотрудники центра занимаются восстановлением энерго- и теплоснабжения.

Из России в зону конфликта доставлено уже свыше 800 тонн стройматериалов, всего – более 1,5 миллиона тонн гуманитарных грузов. Населению предоставляется медицинская помощь. От мин очищено свыше 479 гектаров территории, проверено 182 километра дорог, 710 зданий и сооружений. Обнаружено и уничтожено более 22 тысяч взрывоопасных предметов.

Думаю, что сегодня было бы важно, прежде всего, наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном Заявлении от 9 ноября прошлого года. Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий, решением гуманитарных проблем, охраной объектов культурного наследия.

Особого внимания заслуживает задача разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытия границ. Предполагается, что этими вопросами займётся специальная трёхсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.

Хотелось бы рассчитывать, уважаемые коллеги, что наши сегодняшние переговоры пройдут в деловой обстановке и послужат обеспечению прочного мира, безопасности и поступательного социально-экономического развития в регионе, в чём всё мы, безусловно, заинтересованы.

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