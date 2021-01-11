В. Бондарев: Парламентские выборы в Казахстане прошли демократично и достойно

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы приняли участие в наблюдении за проведением выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Делегация Совета Федерации во главе с председателем Комитета СФ по обороне и безопасности Виктором Бондаревым БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области приняла участие в наблюдении за проведением выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Члены делегации в качестве международных наблюдателей вошли в составы миссий от Исполкома СНГ, МПА СНГ, ПА ОДКБ, ШОС и Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

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В состав миссии наблюдателей от верхней палаты российского парламента вошли член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Фабричный, ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области член Комитета СФ по обороне и безопасности Белан Хамчиев ХамчиевБелан Багаудиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Ингушетия (по линии Исполкома СНГ), председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области (по линии МПА СНГ), заместитель Комитета СФ по международным делам Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края (по линии ПА ОДКБ), член Комитета СФ по международным делам Елена Афанасьева АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области (по линии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России), заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области (по линии ШОС).

Голосование состоялось согласно законодательству Казахстана. Избирательная комиссия Республики работала слаженно и четко. Больших нарушений выявлено не было

Как подчеркнул Виктор Бондырев, парламентские выборы в Казахстане прошли демократично и достойно. «Голосование состоялось согласно законодательству Казахстана. Избирательная комиссия Республики работала слаженно и четко. Больших нарушений выявлено не было», — отметил сенатор.

Глава Комитета Совета Федерации обратил внимание на хорошую организацию выборов, на соблюдение всех антиковидных мер. «При такой активности населения обеспечить все это было нелегко, но организаторы справились».

При этом парламентарий подчеркнул, что во время посещения наблюдателями избирательных участков в период голосования замечаний зафиксировано не было.

Встреча делегации Совета Федерации с Председателем ЦИК Республики Казахстан Бериком Имашевым

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Встреча делегации Совета Федерации с Председателем ЦИК Республики Казахстан Бериком Имашевым

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Виктор Бондарев

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Встреча делегации Совета Федерации с Председателем ЦИК Республики Казахстан Бериком Имашевым

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Встреча делегации Совета Федерации с Председателем ЦИК Республики Казахстан Бериком Имашевым

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Встреча делегации Совета Федерации с Председателем ЦИК Республики Казахстан Бериком Имашевым

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Встреча делегации Совета Федерации с Председателем ЦИК Республики Казахстан Бериком Имашевым

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Виктор Бондарев

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Встреча делегации Совета Федерации с Председателем ЦИК Республики Казахстан Бериком Имашевым

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Виктор Бондарев

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Делегация Совета Федерации принимает участие в наблюдении за проведением выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан

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Алексей Майоров

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Делегация Совета Федерации принимает участие в наблюдении за проведением выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан

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Делегация Совета Федерации принимает участие в наблюдении за проведением выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан

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Делегация Совета Федерации принимает участие в наблюдении за проведением выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан

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Алексей Майоров

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Делегация Совета Федерации принимает участие в наблюдении за проведением выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан

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Делегация Совета Федерации принимает участие в наблюдении за проведением выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан

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Делегация Совета Федерации принимает участие в наблюдении за проведением выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан

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Делегация Совета Федерации принимает участие в наблюдении за проведением выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан

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Делегация Совета Федерации принимает участие в наблюдении за проведением выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан

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Делегация Совета Федерации принимает участие в наблюдении за проведением выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан

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Делегация Совета Федерации принимает участие в наблюдении за проведением выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан

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Делегация Совета Федерации принимает участие в наблюдении за проведением выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан

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Делегация Совета Федерации принимает участие в наблюдении за проведением выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан

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Делегация Совета Федерации принимает участие в наблюдении за проведением выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан

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Делегация Совета Федерации принимает участие в наблюдении за проведением выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан

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Делегация Совета Федерации принимает участие в наблюдении за проведением выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан

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Делегация Совета Федерации принимает участие в наблюдении за проведением выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан

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Координатор группы наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Алексей Майоров также оценил организацию выборов депутатов Мажилиса Парламента Казахстана. «Общие впечатления – выборы очень хорошо организованы. Мы внимательно изучали выборное законодательство Республики, когда сюда собирались, нормативно-правовую базу, по которой проходят выборы», — рассказал сенатор.

Проведение выборов в условиях пандемии, по его словам, не могло не сказаться на организации процесса. «Ради здоровья граждан Казахстана Центральная избирательная комиссия приняла правильное решение – проводить выборы в таком формате, соблюдая требования санитарно-эпидемиологической обстановки, без крупных массовых мероприятий», — подчеркнул парламентарий.

В группе, которую курировал глава Комитета СФ, 48 аккредитованных наблюдателей из девяти стран. «Наблюдение за выборами шло не только в Казахстане, но и в ряде республик бывшего СНГ. Участки были организованы в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Берлине», — уточнил он.

«Мы постарались максимально охватить весь избирательный процесс, чтобы убедиться, как проходят выборы, насколько они конкурентные, честные, отвечают современным требованиям», — сказал Алексей Майоров.

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