Source: Russia – Council of the Federation

Этот регион – значимый индустриальный и сельскохозяйственный центр страны, отметил сенатор.

В Липецкой области активно развивается промышленный сектор, сельское хозяйство, ведется международное сотрудничество. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти региона Максим Кавджарадзе. КавджарадзеМаксим Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Липецкой области

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Сенатор поздравил липчан с 67-летием со дня образования региона. «Сегодня Липецкая область – значимый индустриальный и сельскохозяйственный центр страны».

По словам парламентария, руководство субъекта РФ полностью погружено в работу на благо Липецкой области, ведется активное сотрудничество с малым и средним бизнесом, поддерживается постоянный диалог с населением, оказывается вся социальная поддержка.

«Но успех области в первую очередь – это труд и старания всех его жителей. Предприимчивость, целеустремленность, открытость всему новому каждого липчанина и есть результат, которым гордится Липецкая область. Уверен, в будущем будет еще больше новых возможностей и достижений!», — подчеркнул сенатор.

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