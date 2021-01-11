В регионах страны прошла Декада спорта и здоровья

Source: Russia Ministry of Sport

С 1 по 10 января в регионах России в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» прошла традиционная Декада спорта и здоровья, направленная на массовое привлечение россиян к занятиям физической культурой и спортом.

Декада проводится ежегодно Министерством спорта Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.

В этом году мероприятия Декады были организованы с учётом положений Регламента по организации и проведению официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утверждённого Минспортом России и Роспотребнадзором 31 июля 2020 года.

В рамках Декады состоялись различные турниры, семейные старты, комбинированные эстафеты, массовые катания на коньках, лыжах, санках и многое другое.

Наиболее значимыми спортивными событиями в Москве стали фестиваль «Начни год с самбо», праздник «Московский спорт», Фестиваль инвалидного спорта, спортивное мероприятие «Дискотека на льду», а также соревнования по мини-футболу, спортивному ориентированию, пейнтболу, флорболу, дартсу.

В Хабаровском крае массово проведены «Забег обещаний 2021», Рождественский турнир по хоккею с мячом среди мальчиков, соревнования по лыжным гонкам, посвящённые памяти участников «Ледового перехода» 1933 года из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре.

В Ленинградской области в г. Гатчине состоялись всероссийские соревнования по бадминтону среди юношей и юниоров, в которых приняли участие спортсмены из 16 регионов.

В Мурманской области основной акцент был сделан на онлайн-мероприятиях на спортивную тематику: видеоуроки и физкультминутки, фото-челленджи и флешмобы. В нескольких городах были организованы онлайн-соревнования по преодолению различных дистанций с помощью ходьбы, бега и забегов на лыжах. Множество мероприятий прошли и на спортивных объектах. В г. Кола внимание горожан привлекла акция «Фитнес-центр «Набережная», в ходе которой желающие могли выполнить упражнения, включённые в комплекс ГТО.

В Калужской области для гостей горнолыжного комплекса «Квань» были организованы катания на сноуборде, горных лыжах и «ватрушках». Яркими спортивными мероприятиями стали Новогодний забег, Кубок новогодней столицы по силовому многоборью, Новогодний лыжный мини-марафон, показательные выступления по мотоциклетному и парашютному спорту «Новогодний экстрим», соревнования по флорболу, посвящённые Герою Советского Союза Ивану Кормилкину.

В Республике Марий Эл состоялись рождественские турниры по шахматам, спортивному ориентированию, хоккею, лыжным гонкам, картингу, волейболу, настольному теннису, мини-футболу, а также марш любителей скандинавской ходьбы.

В Архангельске в рамках акции «Каникулы ГТО» школьники и родители попробовали свои силы в выполнении нормативов комплекса. В г. Вельске Архангельской области прошёл турнир Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова, в котором приняли участие ребята 2009-2010 годов рождения из четырёх регионов страны.

В Брянской области состоялись турниры по баскетболу, волейболу, настольному теннису, гиревому спорту, хоккею, соревнования среди молодёжи по русскому жиму и «Зимний экстрим» на открытом воздухе.

В Кемеровской области были организованы многочисленные турниры среди детей и взрослых по мини-футболу, хоккею с мячом, гандболу, волейболу, хоккею с шайбой, борьбе, шахматам, самбо, лёгкой атлетике. Для юных жителей Кузбасса были предложены «весёлые старты», «зимние забавы», соревнования «На призы Деда Мороза», развлекательные программы.

В Сахалинской области наиболее массовыми стали легкоатлетические забеги, лыжные гонки, соревнования по сноуборду, горнолыжному спорту, мини-футболу, хоккею.

В Чеченской Республике прошли соревнования среди детей и молодёжи по футболу, дзюдо, борьбе, самбо, тхэквондо, рукопашному бою, боксу, в том числе внутришкольные турниры.

В Самарской области состоялись турниры по мини-футболу, шахматам, хоккею, футболу на снегу, настольному теннису, волейболу, лыжным гонкам, а также спортивный праздник «Рождественские забавы» для детей и подростков.

В Нижегородской области особой популярностью пользовались массовые катания на коньках. Самой масштабной из открытых ледовых катков стала спортивно-развлекательная площадка «Спорт Порт» на стадионе «Нижний Новгород». Были проведены рождественские турниры по хоккею, мини-футболу, баскетболу, лыжным гонкам, конькобежному спорту, волейболу, шахматам. В г. Выкса любители активного отдыха приняли участие в новогоднем пробеге и заплыве. В онлайн-формате прошли турниры по шахматам, викторины и квесты.

В Камчатском крае состоялись турниры по мини-футболу среди юношеских команд, среди ветеранов, а также региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов Клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова.

В Курганской области все желающие могли принять участие в мастер-классах по фигурному катанию, кёрлингу, лыжным гонкам и хоккейным броскам, в соревнованиях по волейболу на снегу и гиревом марафоне.

В Липецкой области были организованы турниры по футболу, бадминтону, лыжным гонкам, настольному теннису, плаванию, хоккею, волейболу, шахматам, для семей с детьми – игры «Зимние забавы», «Папа, мама, я – спортивная семья», весёлые старты.

В Воронежской области самым ярким спортивным событием стали всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию «Рождественский турнир». Также прошли соревнования по хоккею, лыжным гонкам, мини-футболу, баскетболу, онлайн-турниры по шахматам и шашкам, викторины на спортивную тематику.

В Республике Башкортостан наиболее значимыми спортивными мероприятиями стали «Забег обещаний», День башкирской (скандинавской) ходьбы, новогодние уличные семейные игры, турниры по хоккею, лыжным гонкам, футболу, конькобежному спорту.

В Тюменской области состоялись соревнования по лыжным гонкам, бегу, хоккею, мини-футболу, волейболу, шахматам, городошному спорту, дартсу, настольному теннису, хоккею на валенках, весёлые старты, спортивные игры, эстафеты и зимние забавы для детей и их родителей. Для людей пожилого возраста были организованы соревнования по шахматам, шашкам, дартсу и скандинавской ходьбе.

В Оренбургской области самыми яркими спортивными событиями стали детский шахматный фестиваль «Русская зима», соревнования по лыжным гонкам на призы Деда Мороза, спортивный праздник «Чемпионат здоровья ГТО», спортивная эстафета на льду «Серебряные коньки», Рождественская лыжная гонка, а также онлайн-первенство по скиппингу (прыжки на скакалке) и онлайн-турнир по футбольному фристайлу.

В Московской области запоминающимся стал турнир по понд-хоккею, который собрал 30 команд со всей страны. В мероприятии приняли участие профессиональные игроки, выступавшие в НХЛ и КХЛ, и спортсмены-любители. В понд-хоккей играют по упрощённым правилам на льду естественных водоёмов, с меньшим количеством игроков и без вратарей. Также в Подмосковье были организованы турнир по мини-футболу, рождественский забег и весёлые старты.

В Ульяновской области каждый день Декады был посвящён определённому зимнему виду спорта или забавам. Состоялись массовые катания на коньках, лыжах, тюбингах, санках, сноубордах, семейные старты, эстафеты, соревнования и мастер-классы по различным видам спорта.

В Рязанской области прошли спортивные фестивали, массовые катания на коньках, легкоатлетический забег, турнир по лыжным гонкам, заплыв участников клуба зимнего плавания и закаливания, дни здоровья, мастер-классы по различным видам спорта.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре были организованы физкультурно-спортивные акции с участием ведущих спортсменов региона, ветеранов отрасли, учащихся и молодёжи, массовые катания на коньках и лыжах, тренировки по различным видам спорта, а также многочисленные онлайн-мероприятия.

В Чувашской Республике состоялись рождественские турниры и товарищеские встречи по различным видам спорта, фестивали, весёлые старты, спортивные праздники, комбинированные эстафеты среди семейных команд, массовые катания на коньках, лыжах, санках. Увлекательно прошли соревнования в рамках проекта «Школьная хоккейная лига», Рождественский турнир по бадминтону «Мама, папа, я – спортивная семья», турнир по футболу на снегу среди детей и юношей «Снежинка – 2021», акция «Рождественский переполох на катке», соревнования по конькобежному спорту «Крещенское созвездие».

В Пензенской области основным мероприятием Декады стала акция «Зимние забавы», в рамках которой был дан старт лыжному марафону «Сурский герой: зима». Также в регионе состоялись соревнования по мини-футболу, хоккею и регби.

Министерство спорта Российской Федерации выражает признательность всем организаторам физкультурно-массовых мероприятий в регионах и благодарит жителей страны, принимавших участие в мероприятиях Декады спорта и здоровья. Желаем всем продолжать активно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни!

Пресс-служба Минспорта России

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