Д. Василенко: Строительство храма в Кировском районе стало данью памяти солдатам, которые отдали жизнь за Отечество

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На храм Усекновения главы Иоанна Предтечи подняли золотые купола.

Строительство в Кировском районе Ленинградской области храма Усекновения главы Иоанна Предтечи стало данью уважения и памяти солдатам, которые отдали жизнь за Отечество на Невском пятачке, на Синявинских высотах.

На храм Усекновения главы Иоанна Предтечи подняли золотые купола

Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области Дмитрий Василенко. ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области

Сенатор добавил, что строительство храма на месте боев и захоронений — историческая традиция.

На храм Усекновения главы Иоанна Предтечи подняли золотые купола

На храм Усекновения главы Иоанна Предтечи подняли золотые купола. Храм строится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Возведение храма началось в 2016 благодаря работе попечительского совета мемориального комплекса «Невский пятачок», который был создан по инициативе Дмитрия Василенко.

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