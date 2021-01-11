Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Интервью#Главное#Пилотируемая космонавтика11.01.2021 13:45

Космическая диета, или Что на самом деле едят космонавты

После праздников обычно возрастает интерес к диетам. Многие хотят сбросить вес так же легко, как и набрали его в новогодние дни. На просторах Интернета легко наткнуться на публикации о космической диете или диете космонавтов, обещающие чудодейственный результат — минус 20 кг за 20 дней. Ее «секрет» в одинаковом рационе на каждый день и в многочисленных табу (на углеводы, сахар, соль, приправы и даже на занятия спортом). Впрочем, в описаниях диеты часто встречаются противоречивые рекомендации или упоминаются другие механизмы сброса веса, например, при помощи имбирного напитка.

Некоторое однообразие и цикличность — единственное, что хоть как-то связывает сомнительную диету с режимом питания на околоземной орбите. Однако намеренно терять по килограмму в день и отказываться от физических упражнений космонавт не может ни во время полета, ни в процессе подготовки к нему.

Что же на самом деле представляет собой диета космонавтов? Должны ли они придерживаться одинакового режима питания? Какие требования к еде надо соблюдать на Земле, чтобы допустили к космическим полетам? На эти и другие вопросы ответили врач российских членов экипажа Международной космической станции Александр Васин и космонавт Роскосмоса Иван Вагнер.

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— Иван, вы что-нибудь знаете о космической диете?

И. Вагнер: Первый раз слышу.

А. Васин: И я, как врач, с таким понятием не знаком.

— Подготовка к космическому полету начинается примерно за полтора-два года до него. Наверняка с этого момента меняется рацион питания космонавтов, вошедших в состав экипажа?

И. Вагнер: Ничего необычного в нашем меню не было и нет, питаемся как большинство людей, без каких-то ограничений.

— Александр Васильевич, неужели и правда, без ограничений?

А. Васин: Ограничений нет, но первое требование — питаться в лётной столовой ЦПК подготовки космонавтов, которая располагает необходимым ассортиментом продуктов и обеспечивает высокое качество их приготовления. Ещё одно требование врачей — чтобы питание было регулярным: завтрак, обед и ужин в одно и то же время. Можно сдвинуть завтрак на полчаса или на час, если какой-то эксперимент требует забора крови натощак.

— Иван, в лётной столовой вкусно кормят?

И. Вагнер: Да. Какое-то блюдо даже выделить не могу, люблю почти всё.

А. Васин: Сотрудники столовой знают предпочтения космонавтов и стараются их учитывать. Кому-то запеканку готовят на завтрак, кому-то яичницу. Там очень дружелюбная обстановка, благоприятная, спокойная. Космонавты чувствуют душевный комфорт — это очень важно.

— Добавку они могут попросить?

А. Васин: Могут, но стараются свой вес контролировать и не переедать. Есть определенная инструкция по медицинскому освидетельствованию, в которой указано, каким может быть предельный вес космонавта по отношению к его росту. Если регулярно питаться в лётной столовой, проблем с лишним весом не будет. В меню много салатов, фруктов, и в целом, питание сбалансированное и разнообразное.

— В космосе наверняка труднее свой вес контролировать?

А. Васин: Есть прибор, измеряющий массу тела в невесомости. Во время полёта космонавты взвешиваются раз в месяц. Если кто-то худеет или, наоборот, полнеет, врачи начинают беспокоиться. Нормальным считается, когда вес космонавта не меняется в течение всего полета.

— Получается, что еда в тубах не приводит к колебаниям веса?

И. Вагнер: Сейчас в тубах только томатный и яблочно-клюквенный соусы. Остальное — сублиматы и консервы, при этом всё стараются делать без каких-то вредных добавок. Приготовили, к примеру, борщ обычным способом, потом влагу оттуда удалили и поместили в вакуумный пакет. Он имеет горловину в виде «ласточкиного хвоста», через который мы на орбите заливаем теплую воду, и продукт становится съедобным. Верх пакетика отрезаем и едим длинной ложкой из своего персонального набора. Консервы просто разогреваем — в обеденном столе есть специальный подогреватель пищи.

А. Васин: Важный момент — еда должна доставлять удовольствие: иметь запах, вкус и вид домашней пищи. Мы к этому стремимся. Есть ещё важное требование к продуктам — чтобы они не рассыпались, не крошились и прилипали к ложке. Открывая банку, надо обязательно обернуть её полотенцем, потому что оттуда может горячая жидкость вырваться и испачкать панели.

И. Вагнер: И такое иногда случается. Вроде бы стараешься все аккуратно делать, и всё равно брызги разлетаются. Панели несколько раз приходилось отмывать.

— Правда ли, что в невесомости меняются вкусовые предпочтения?

И. Вагнер: Я бы не сказал, что меняются. Просто больше хочется острого и кислого, потому что не хватает вкусовых раздражителей. У нас есть штатный рацион питания, рассчитанный на 16 суток. На каждый день — свое меню, а потом в том же порядке всё повторяется.

А. Васин: Во время предполетной подготовки проводится дегустация продуктов питания, которые поставляются на МКС. Космонавты пробуют каждый продукт и выставляют ему оценку по 9-бальной шкале. Часть продуктов потом может быть подвергнута замещению, и, кроме того, есть бонусные контейнеры. К примеру, космонавты могут заказать целый контейнер творога с черной смородиной, облепихой или орехами.

И. Вагнер: Продуктами из бонусных контейнеров мы можем заменить блюда из штанного меню, чтобы как-то его разнообразить.

А. Васин: Дегустация касается и напитков. Космонавт выбирает по вкусу чай, например, с бергамотом, или кофе, исходя из своих предпочтений: с сахаром, молоком или без них. В вакуумную упаковку помещается пакетик чая или засыпается кофе, который потом заливают горячей водой. Бытового холодильника на станции нет. Если космонавтам хочется холодненького, они помещают пакет с напитком на вентилятор для охлаждения.

И. Вагнер: Наш кофе с молоком и сахаром очень понравился американскому астронавту Крису Кэссиди. У него даже примета была: если утром удастся его «выпить», значит, день хорошо пройдет. Я с радостью отдавал Крису пакетики с кофе. Коллеги-астронавты тоже охотно угощали нас своими продуктами. У них в меню были блюда мексиканской, итальянской кухни.

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— По земной еде не скучали?

И. Вагнер: Конечно, скучали. Через месяц-два сублиматы и консервы начинают надоедать.

А. Васин: Грузовиками на МКС доставляют овощи и фрукты — по 2 кг на космонавта в одной посылке. За время пребывания на МКС экипаж может один-два раза получить такую посылку.

И. Вагнер: Апельсины получали, яблоки. Очень охотно ели грейпфрут и я, и командир нашего экипажа Анатолий Иванишин. На японском «грузовике» Крису Кэссиди доставили киви — спелые, сладкие, очень вкусные! Если экипажу предстоит встретить на борту Новый год или отметить какой-то другой праздник, фрукты стараются приберечь для праздничного стола. Мне, например, родные передали в подарок торт. Правда, корабль «Прогресс МС» доставил его спустя две недели после моего дня рождения, поэтому угощались уже по другому поводу. Когда экипаж Dragon улетал, устроили быстрый праздничный перекус. Перед тем, как астронавты ушли в корабль, я притащил тортик, и мы его съели на прощание.

— В невесомости можно красиво сервировать стол?

И. Вагнер: В невесомости красиво можно только испачкать стены (улыбается). Чтобы продукты никуда не улетали, мы их крепим с помощью специальных прищепок к стенкам или пользуемся клейкой лентой. Наклеиваем ее на стол липкой стороной кверху и цепляем наши банки и продукты.

— Кто обычно накрывает на стол и принимает гостей: космонавты или астронавты?

И. Вагнер: Это зависит от того, чей праздник. Там, где можно собраться за общим столом, места одинаково мало и на российском, и на американском сегментах станции. Вот представьте обычную кухню, метров 10-12 квадратных, на этой кухне вы кушаете, бегаете, спите, работаете, на велосипеде педали крутите. Тесновато, но два экипажа (6 человек) помещается и на кухне астронавтов, и у нас.

А. Васин: Тем более, кто-то может занять место на полу, кто-то на потолке.

И. Вагнер: Можно и на стенке сидеть. Главное, себя зафиксировать, чтобы никуда не улетать. Что вниз головой, что вверх, разницы нет абсолютно никакой для застолья в невесомости.

— После приземления возникает желание пить или есть?

И. Вагнер: Нет, потому что после приземления очень сильно укачивает. Мне хотелось просто лежать и не двигаться. Мы поужинали перед тем, как закрывать люки, потом уже в корабле попили воды с солевыми добавками. У нас и с собой была вода, но в процессе спуска мы ее не пили.

— Сколько длился спуск?

И. Вагнер: Люки мы закрыли в 23.30, и около 6 утра была посадка: 6,5 ч. можно спокойно прожить без воды и без еды. К тому же, работа идет напряженная в эти часы, ни о чем другом не думаешь.

— Александр Васильевич, на вашей памяти было такое, чтобы кто-то из космонавтов сразу попросил поесть или попить?

А. Васин: Я завариваю в термосе фиточай и даю космонавтам маленькими глоточками на месте посадки. После покидания экипажа спускаемого аппарата мы стараемся как можно быстрее поместить его в палатку, чтобы было меньше контактов с окружающими людьми. Нельзя забывать, что посадка происходит в степи, где грязь и пыль.

— Но на фото можно увидеть едва приземлившихся космонавтов с яблоком или каким-то другим фруктом в руках.

А. Васин: Космонавтам обычно хочется что-то земное в руке подержать, понюхать. И то же яблоко, которое им дают, конечно, продезинфицировано. Но врач всегда на ухо шепчет космонавту: «Пожалуйста, я прошу, не ешь!».

— Почему?

А. Васин: Потому что руки грязные, а иммунитет у космонавтов ослабленный. Набор продуктов питания из лётной столовой они получают в самолёте по дороге домой, и уже тогда могут перекусить.

Как следует из интервью, так называемая «космическая диета», разрекламированная на просторах Интернета, к космонавтам никакого отношения не имеет. Лучший способ удержать вес на желаемой отметке — не переедать ни в будни, ни в праздники! Придерживайтесь сбалансированного питания и берегите здоровье!

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