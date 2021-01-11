К. Косачев принял участие во встрече с Председателем Межпарламентского союза Д. Пашеко

Source: Russia – Council of the Federation

Участники встречи обсудили, в частности, тему проведения в России в 2022 году Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие во встрече руководителей геополитических групп Межпарламентского союза с Председателем МПС Дуарте Пашеко. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

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Как сообщил Константин Косачев, участники встречи обсудили актуальные вопросы повестки дня, в частности, была затронута тема проведения в России в 2022 г. Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

Была затронута тема проведения в России в 2022 г. Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу

В свою очередь Председатель МПС уточнил, что это мероприятие состоится при поддержке и активном участии ООН.

Парламенты-члены МПС (за исключением Азербайджана) входят в одну из 6 действующих в рамках МПС геополитических групп: Африканскую, Арабскую, Азиатско-Тихоокеанскую, Евразийскую (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Таджикистан, Киргизия, Молдавия, Узбекистан), Латиноамериканскую и группу «Двенадцать плюс» (Западная и Центральная Европа, а также другие государства, выступающие с преимущественно западных позиций). Константин Косачев с октября 2019 г. возглавляет группу «Евразия».

Дуарте Пашеко отметил, что намерен активнее привлекать председателей геополитических групп к работе организации. Он обратил внимание, что запланирован регулярный формат проведения подобных встреч.

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