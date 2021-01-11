Минэнерго России контролирует ситуацию на топливном рынке

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 11 января. – Несмотря на колебания биржевых и оптовых цен на нефтепродукты в России в 2020 году рост розничных цен благодаря действующим механизмам регулирования был ниже инфляции. Так, увеличение розничных цен на бензин АИ-92 в России в 2020 году составило 2% при предварительной оценке инфляции на уровне 4,9%.

Для недопущения дефицита бензина на АЗС и, соответственно, экономически необоснованного роста цен на российском рынке, Минэнерго России совместно с ФАС России и профессиональными участниками рынка в рамках работы оперативного штаба постоянно ведёт мониторинг производства и отгрузок топлива на внутренний рынок и экспорт.

В 2020 году потребление автомобильного бензина 5 класса в России снизилось на 5,6% по сравнению с уровнем 2019 года. В течение 2020 года наблюдался спад производства нефтепродуктов. При этом поддерживался необходимый уровень запасов топлива на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения во всех регионах России. По мере увеличения деловой активности в различных регионах и ослабления отдельных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, наблюдается восстановление спроса на автомобильный бензин на внутреннем рынке. Объёмы производства достаточны для покрытия внутрироссийского спроса и поддержания необходимых запасов.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, цены на нефтепродукты не подлежат государственному регулированию и зависят, в том числе, от цены нефти на мировых рынках. Чтобы сгладить резкие колебания цены, в России действует специальный налоговый механизм – демпфер. На данный момент анализ позволяет сказать, что в 2021 году темп роста розничных цен на нефтепродукты также сохранится в пределах инфляции, несмотря на рыночные колебания цен на оптовом рынке.

В текущих ценовых и макроэкономических условиях величина демпфера на автомобильный бензин невелика и составляет около 1000 руб./т, что является индикатором относительного паритета между мировым и российским рынками нефтепродуктов. Плановое изменение акциза на автомобильный бензин в 2021 году составило 510 руб./т (увеличение на 4% по сравнению со ставкой акциза, действующей в 2020 году).

22.12.2020

Москва, 22 декабря. – Согласно поручению Правительства Российской Федерации Минэнерго России информирует об объемах беспошлинных поставок энергетических ресурсов из Российской Федерации, согласованных в рамках индикативных балансов и протоколов с республиками на 2021 год.



20.03.2020

C 26 по 29 апреля 2021 года в Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоятся 20-я юбилейная международная выставка оборудования и технологий для нефтегазового комплекса «Нефтегаз-2021» и Национальный нефтегазовый форум.

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