Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МКС#МКС-6411.01.2021 07:45

Новогодняя Россия из космоса

Бортинженер 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков на протяжении новогодних праздников, с 1 по 10 января 2021 года, поделился на своих страницах в социальных сетях захватывающими новогодними снимками нашей страны с высоты 420 километров. По словам Сергея Кудь-Сверчкова, в честь наступившего Нового года он решил провести для всех желающих десятидневное «орбитальное путешествие по новогодней России».

Каждый день он публиковал по несколько снимков российских городов — все они сделаны из иллюминаторов Международной космической станции. В объектив его фотоаппарата попали следующие города из самых разных точек Российской Федерации: Новороссийск, Туапсе, Самара, Благовещенск, Сочи, Иркутск, Оренбург, Челябинск, Симферополь, Керчь, Петропавловск-Камчатский, Красноярск, Екатеринбург, Казань, Воронеж, Санкт-Петербург, Краснодар, Астрахань, Москва, Королев, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Севастополь, Циолковский, Владивосток, Южно-Сахалинск, Чита, Омск, Уфа и Орел.

В описании к фотографиям Сергей Кудь-Сверчков рассказывает интересные факты из жизни города или их важной исторической роли, как, например, о Севастополе. «Его важность в этой роли переоценить невозможно и сегодня, ведь он является крупнейшими „воротами“ в Чёрное море, а местный порт способен обслуживать большое количество самых разных кораблей за самое короткое время», — отмечает космонавт Роскосмоса.

Либо просто поздравляет с наступившими праздниками и передает привет с околоземной орбиты. «Передаю большой привет относительно молодому городу, но с очень великим будущим! Представляю сегодня город Циолковский, жителями которого являются специалисты космодрома Восточный, — обращается Сергей Кудь-Сверчков. — Спасибо за вашу работу на самом современном космодроме мира! В наступившем году вам предстоит подготовить и запустить самую ответственную миссию за несколько десятков лет — российскую автоматическую межпланетную станцию „Луна-25“, поэтому желаю вам успехов!»

Сергей Кудь-Сверчков — космонавт Российской Федерации № 124 (567-й мира). В настоящее время он находится в своем первом космическом полете, который начался 14 октября 2020 года. Вместе с космонавтом Роскосмоса Сергеем Рыжиковым и астронавтом NASA Кэтлин Рубинс на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-17» они установили рекорд по стыковке кораблей семейства «Союз» с орбитальными станциями — 3 часа и 3 минуты. За новыми публикациями Сергея Кудь-Сверчкова можно следить на его официальных страницах в социальных сетях ВКонтакте, Twitter и Instagram. Командир экспедиции МКС-64, космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков также делится своими снимками на страницах сайта Госкорпорации «Роскосмос». Так, 7 января он поздравил всех с Рождеством и опубликовал в честь этого праздника дневную и ночную фотографии Святой Земли.

В данный момент на борту Международной космической станции находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт JAXA Соичи Ногучи.

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