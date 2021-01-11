Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-65#Союз МС-1811.01.2021 16:37

О дублирующем экипаже МКС-65

Межведомственная комиссия по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций, основываясь на предписании Главной медицинской комиссии, приняла решение о выводе из дублирующего состава длительной экспедиции МКС-65 космонавта-испытателя Андрея Бабкина.

Вместо него в состав указанного дублирующего экипажа, а также дублирующего экипажа пилотируемого корабля «Союз МС» в качестве бортинженера утвержден космонавт Роскосмоса Олег Артемьев.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18» по программе Международной космической станции запланирован на апрель 2021 года.

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