Source: Russia Federal Space

РКС. Северный региональный центр ДЗЗ обеспечил 300 сеансов космической связи – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#РКС#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ

11.01.2021 14:50

Северный региональный центр ДЗЗ обеспечил 300 сеансов космической связи

Северный региональный центр дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмоса» за два года эксплуатации обеспечил более трехсот сеансов связи по приему и ретрансляции космической информации. Оперативными данными в первую очередь обеспечиваются потребители МЧС России по Красноярскому краю. Центр создан специалистами НИИ точных приборов (НИИ ТП, входит в холдинг «Российские космические системы») и сдан в эксплуатацию 1 января 2019 года.

Северный региональный центр является частью Единой территориально-распределенной информационной системы дистанционного зондирования Земли. Он размещен в арктической зоне на территории Дудинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Уникальное расположение позволяет принять на 35–40% больше информации, чем при нахождении такого же пункта в средних широтах. Это значительно увеличивает суточные объемы получаемых данных, а также дает возможность расширить площадь наблюдаемой поверхности Земли и значительно сокращает время доставки данных дистанционного зондирования Земли потребителям.

Главным элементом Северного регионального центра (НКПОР-Р/СВ) в Дудинке является современный комплекс приема и ретрансляции информации, поступающей с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Это уникальный, функционально законченный комплекс, обеспечивающий прием, регистрацию информации с отечественных и иностранных космических аппаратов, а также ретрансляцию на скоростях, близких к 90 Мбит/с. НКПОР-Р/СВ в Дудинке оснащен созданной в НИИ ТП аппаратурой спутникового обмена для оперативного управления комплексом из Сибирского регионального центра, расположенного в городе Железногорск.

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