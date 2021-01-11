С. Митин провел совещание по изменениям в законодательство в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили концепцию соответствующего законопроекта.

В Совете Федерации прошло совещание на тему «О концепции проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части проведения торгов в электронной форме».

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Провел мероприятие первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области

«Законопроект направлен на унификацию процедуры торгов в области рыболовства и предполагает переход от «голосовых» торгов к электронным. То есть все аукционы, предусмотренные законом о рыболовстве, будут проводится в электронном виде», — пояснил парламентарий.

Сенатор уточнил, что конкурсный механизм распределения рыболовных участков заменяется на электронные аукционы. Исключения предусматриваются, в частности, для заключения договоров пользования рыболовными участками, выделяемыми для осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни, традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.

Вводится еще одна новация – создание реестра недобросовестных участников аукционов

По словам Сергея Митина, вводится еще одна новация – создание реестра недобросовестных участников аукционов. То есть, если участник аукциона стал победителем, но уклонился от подписания договора, в отношении которого проводились аукционные торги, он заносится в «черный» список и не имеет право в дальнейшем принимать участие в торгах. Эта новация была введена в результате отмены нескольких аукционов по глубоководному крабу, уточнил сенатор.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин напомнил, что законопроект обсуждался на заседании Комитета СФ и был концептуально одобрен. «Вместе с тем, по законопроекту есть ряд вопросов со стороны сенаторов нашего Комитета, Комитета СФ по экономической политике и Некоммерческой организации «Всероссийская ассоциация рыбохозяйствекнных предприятий, предпринимателей и экспортеров». Например, вопрос о рыболовных участках, которые предоставляются для организации любительского рыболовства».

Сенатор также призвал учитывать, что в дальневосточных и северных регионах России участки находятся вдали вблизи сел и рабочих поселков на побережье. Как правило, договоры пользования рыболовными участками заключены с представителями малого и среднего бизнеса, которые проживают в этих поселках и обеспечивают занятость местного населения при добыче рыбы и ее переработке. Другой работы в таких населенных пунктах просто нет.

Сергей Митин считает, что в целях сохранения поселений, расположенных на удаленных прибрежных территориях и предотвращения дополнительного массового оттока населения из северных и дальневосточных регионов России необходимо закрепить преимущественное право для лиц, выполнивших свои обязательства по заключенным договорам пользования рыболовными участками по их перезаключению на новый срок.

При этом сенатор обратил внимание, что аналогичная норма содержится в статье 10 Федерального закона «Об аквакультуре», где указано, что лицо, надлежащим образом исполнившее свои обязанности по договору пользования рыбоводным участком, по истечении срока его действия имеет преимущественное право на заключение такого договора на новый срок без проведения торгов.

В мероприятии приняли участие члены Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Борис Невзоров и Людмила Талабаева, директор Департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Евгений Кац, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов, заместитель начальника Управления контроля строительства и природных ресурсов Федеральной антимонопольной службы Марина Кашина, представители профессионального и экспертного сообщества.

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