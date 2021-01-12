А. Кутепов: Включение садоводств в понятие «сельские территории» даст возможность гражданам развивать загородное домостроение

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор направил письмо Министру сельского хозяйства РФ с предложением включить садоводства в понятие «сельские территории».

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга направил Министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву письмо с предложением включить садоводства в понятие «сельские территории» для возможности получения поддержки.

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В письме указывается, что по итогам мониторинга законодательства выявлено, что садоводства, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения, выпадают из программ развития сельских территорий, так как садоводства не являются населенными пунктами и находятся, как правило, на межселенных территориях.

Одновременно с этим, положения действующего законодательства позволяют возводить на территории садоводств жилые дома (в том числе и полностью благоустроенные), регистрироваться в них, в результате чего достаточное количество граждан перемещается туда на постоянное место жительства.

Включение садоводств в понятие «сельские территории» позволит расширить сферу действия Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

По словам Андрея Кутепова, включение садоводств в понятие «сельские территории» позволит расширить сферу действия Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». «Это даст возможность миллионам граждан РФ развивать загородное домостроение, что в свою очередь повлияет на решение жилищного вопроса, а также повлияет на вопросы продовольственной безопасности и эпидемиологического благополучия».

Сенатор отметил, что в настоящее время на территории России около 60 миллионов граждан являются садоводами и огородниками. Только в одном Санкт-Петербурге собственниками загородных садовых и огородных участков являются свыше 800 тысяч граждан. На 30–40 процентах таких участков возведены домовладения, пригодные для постоянного проживания.

«При таких обстоятельствах необходимо рассмотреть включение таких территории в качестве сельских территорий, с целью подключения их к мерам поддержки и реализации в конечном итоге крупных проектов по газификации, развитию деревянного и иного частного домостроения», — сказал Андрей Кутепов.

Сенатор предложил внести соответствующие изменения в Распоряжение Правительства «Об утверждении Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года» и иные нормативные правовые акты.

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