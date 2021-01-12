А. Майоров: В 2021 году предстоит работа над значимыми и актуальными законопроектами в сфере АПК

Source: Russia – Council of the Federation

На первом заседании весенней сессии Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию утвердит программусопровождения законов в соответствии с Планом законопроектной деятельности кабинета министров.

На первом заседании весенней сессии Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию утвердит программу сопровождения проектов федеральных законов в соответствии с Планом законопроектной деятельности Правительства РФ на 2021 год.

Смотрите также

Об этом сообщил председатель Комитета СФ Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия .

Сенатор проинформировал, что по всем проектам федеральных законов, относящимся к предметам ведения Комитета, определены ответственные, которые будут сопровождать их на всех этапах прохождения. «В рамках парламентского контроля мы будем обращать внимание не только на содержание законопроектов, но и на своевременность подготовки и принятия подзаконных нормативных правовых актах», — заявил Алексей Майоров.

Глава Комитета СФ указал на высокую актуальность проектов федеральных законов, включенных в план законопроектной деятельности кабинета министров на будущий год. В этой связи он отметил законопроекты, направленные на регулирование деятельности крестьянско-фермерских хозяйств, цифровизацию АПК, развитие мелиорации, уточнение порядка использования лесных участков, совершенствование экологического аудита, уточнения порядка возмещения вреда, причиненного водному объекту при сбросе загрязняющих веществ в водные объекты и центральные системы водоотведения.

Алексей Майоров добавил, что Комитетом также будет организована работа по рассмотрению указанных законопроектов в рамках парламентских мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий Совета Федерации на весеннюю сессию 2021 г.

MIL OSI