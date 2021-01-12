Е. Алтабаева приняла участие в торжественном мероприятии на Сапун-горе

Source: Russia – Council of the Federation

В Севастополе проходит акция «Живая история».

Сенатор РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя приняла участие в торжественной церемонии пуска боевой машины – легендарного танка Т-34.

Мероприятие состоялось на Сапун-горе, в нем приняли участие ветераны Великой отечественной войны, представители командования Черноморского флота.

Сенатор отметила важность таких мероприятий и выразила надежду, что церемония станет доброй традицией Севастополя. «Боевой путь этих машин — часть нашей Великой Победы». По ее словам, подобные акции побуждают людей и, прежде всего молодых россиян, интересоваться историей Отечества.

Екатерина Алтабаева приняла участие в торжественной церемонии пуска боевой машины – легендарного танка Т-34

В наши дни особенно важно сохранить подлинную правду о тех героических днях, сказала Екатерина Алтабаева. «Эта акция была инициирована в год 75-летия Победы. А 2021-й — это год 80-летия начала Великой Отечественной войны. Но память о тех далёких событиях, правду о подвиге наших предков мы сохраняем независимо от дат и юбилеев».

В начале января 2021 года по инициативе коллектива Мемориального комплекса «Сапун-гора» в Севастополе стартовала акция «Живая история». В рамках акции ежедневно запускается восстановленная боевая техника времён Великой Отечественной войны — боевые танки Т-34, ИС-2, самоходные артустановки СУ-76М, САУ-100, ИСУ-122, ИСУ-152.

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