Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#РД-180#РД-191#Ангара12.01.2021 12:57

Испытания РД-180 и РД-191 прошли успешно

Накануне нового 2021 года в научно-испытательном комплексе Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») проведено успешное огневое испытание ракетного двигателя РД-180. Испытания прошли в штатном режиме.

Жидкостный ракетный двигатель РД-180 разработан и производится НПО Энергомаш. Предназначен для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas.

Кроме того, в конце декабря 2020 года успешно проведены испытания жидкостного ракетного двигателя РД-191, разработанного для российской ракеты-носителя «Ангара».

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