Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Пилотируемая космонавтика12.01.2021 08:20

Космонавт Сергей Ревин принимает поздравления с юбилеем

Госкорпорация «Роскосмос», Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и отряд космонавтов поздравляют Сергея Николаевича Ревина с 55-летием и желают ему счастья, благополучия, здоровья, реализации намеченных целей и профессиональных успехов!

В отряд космонавтов Сергей Ревин был зачислен в 1996 году. По окончании общекосмической подготовки и успешной сдачи государственного экзамена в июне 1998 года решением Межведомственной квалификационной комиссии ему была присвоена квалификация «космонавт-испытатель». В 2011 году космонавт был введён в состав дублирующего экипажа корабля «Союз ТМА-22» вместе с Геннадием Падалкой и Джозефом Акабой. С декабря 2011 года Сергей Ревин проходил подготовку в основном экипаже МКС-31/32 в качестве бортинженера корабля и Международной космической станции.

С 15 мая по 17 сентября 2012 года Сергей Николаевич совершил свой космический полёт в качестве бортинженера пилотируемого корабля «Союз ТМА-04М» и МКС-31/32. В течение 125 суток космонавт работал на борту Международной космической станции. Интересно, что в научной программе Сергея Ревина было запланировано проведение образовательного эксперимента экологической направленности «Уроки из космоса».

За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции, космонавт Сергей Ревин удостоен звания «Герой Российской Федерации». Этим же указом ему присвоено почётное звание «Лётчик-космонавт Российской Федерации».

От всей души поздравляем Сергея Ревина с 55-летием и желаем ему здоровья, счастья и удачи!

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