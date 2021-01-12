Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ESA#Главное#ExoMars-2016#ExoMars-2022#НПО Лавочкина12.01.2021 02:30

Морозные картины марсианского лета

Пока российско-европейская миссия ExoMars-2022 готовится к старту, запланированному на 2022 год, Орбитальный аппарат для исследования малых составляющих атмосферы (Trace Gas Orbiter) миссии ExoMars-2016 продолжает присылать на Землю новые снимки Марса. Аппаратура CaSSIS запечатлела остаточные залежи льда в окрестностях Купола Сизифа в высоких южных широтах Красной планеты (74º северной широты, 246º восточной долготы).

Данное изображение было получено ранним утром в разгар марсианского лета в южном полушарии планеты. В этих высоких широтах распространены сухой лед и иней. Иней виден в полигональных трещинах на поверхности планеты, указывая на наличие водяного льда в почве. Черные пятна на поверхности — это следы темной почвы, которая проступает через трещины в толще сухого льда по мере его сублимации в летние месяцы, то есть, перехода из твердого состояния сразу в газообразное, минуя жидкое.

Миссия ExoMars-2022 — второй этап крупнейшего совместного проекта Госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства по исследованию поверхности и подповерхностного слоя Марса в непосредственной близости к месту посадки, проведение геологических исследований и поиск следов возможного существования жизни на планете. Он откроет новый этап исследования космоса для мирового научного сообщества.

НПО Лавочкина (входит в Госкорпорации «Роскосмос») является головным исполнителем и координатором работ с российской стороны, а также разработчиком и изготовителем десантного модуля и посадочной платформы. Старт миссии запланирован в рамках «астрономического окна» в августе-сентябре 2022 года. Этот период выбран с учётом баллистических условий, которые позволяют осуществить запуск с Земли к Марсу каждые два года.

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