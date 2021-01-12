Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#Космодромы#Восточный#НИИ СК12.01.2021 10:45

На космодроме Восточный продолжаются поисковые работы

Специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») продолжают работы по поиску и эвакуации фрагментов ракеты-носителя «Союз-2.1б» после ее успешного пуска с космодрома Восточный 18 декабря 2020 года.

Поисковыми группами найден уже третий отработанный блок первой ступени носителя. Все фрагменты обнаружены в пределах границы выделенного района падения, расположенного в Амурской тайге (Зейский район).

Александр Двуреченский, начальник отдела информационно-технического обеспечения поисковых работ Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В.П. Бармина (филиал ЦЭНКИ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»): «В этот раз работы проходят по новой трассе выведения, районы падения абсолютно новые. Для первой ступени он расположен за БАМом, в безлюдной тайге. К сожалению, тайга сильно заселена и пустынных мест для посадки вертолета нет, что осложняет работу.На сегодняшний день три боковых блока из четырех найдены, работы продолжатся. Эвакуация фрагментов будет проходить следующим образом: заблаговременно вырубается лес под площадки для посадки вертолета и дальше или на тросе внешней подвески вертолета, или в сетях, или внутри грузовой кабины уже распиленные и подготовленные к перевозке фрагменты ступени вывозятся сначала в окрестности города Зеи, а далее — на космодром Восточный».

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