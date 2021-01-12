Source: Russia Federal Space

#Роскосмос12.01.2021 16:15

Новый корпус школы аэрокосмического профиля в г. Сокол Вологодской области

В понедельник, 11 января 2021 года, в городе Сокол Вологодской области прошла торжественная церемония открытия нового здания БОУ СМР «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени В.Н. Власовой» на 585 мест, построенной в рамках реализации национального проекта «Образование». В ней созданы все условия для того, чтобы образовательный процесс проходил на самом высоком уровне — имеются интерактивные классы с современным оборудованием, спортзалы, бассейны, просторные кабинеты и безбарьерная среда.

В день открытия нового здания школы к ребятам, их родителям и педагогам с приветственными словами обратились Герой России, космонавт Роскосмоса Сергей Ревин и генеральный директор НПО «Техномаш» имени С.А. Афанасьева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Юрий Власов. Госкорпорацией, в свою очередь, для школьного музея передан флаг с логотипом школы № 9, побывавший на Международной космической станции и макет полного семейства ракет-носителей «Ангара».

Госкорпорация «Роскосмос», в том числе в рамках апробации проекта «Аэрокосмические классы», на постоянной основе оказывает поддержку БОУ СМР «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени В.Н. Власовой» при реализации совместных проектов, направленных на развитие кадрового потенциала российской ракетно-космической отрасли. Юные сокольчане неоднократно принимали участие в профильных образовательных сменах в ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена», Всероссийском молодежном фестивале «КосмоФест «Восточный», а также в выездных встречах с космонавтами, специалистами отрасли

Проект «Аэрокосмические классы» направлен на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. Он связан с поддержанием интереса у школьников к космическим исследованиям и истории отечественной космонавтики, установлением тесных связей в регионах между образовательными организациями и предприятиями отрасли, позволяющих организовывать практико-ориентированное обучение с применением конкретных заданий. Система ранней профессиональной ориентации включает развитие творческих способностей проектирования и конструирования, овладение ещё в школе начальными знаниями и компетенциями специалиста отрасли, развитие профессионально значимых личностных качеств будущего специалиста.

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