О. Алексеев посетил Новоузенский район Саратовской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор ознакомился с работой местного хлебокомбината.

Представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе посетил Новоузенский район, один из крупных муниципалитетов Левобережья.

Олег Алексеев ознакомился с работой Новоузенского хлебокомбината. По словам парламентария, предприятие выпускает 36 сортов хлебобулочной продукции, из них 3 вида – это хлеб социальной категории по доступной цене.

«Хлебокомбинат держит цену на хлеб социальной категории, соответственно, хлебом обеспечены все жители Новоузенского района. Предприятие также поставляет свою продукцию во все социальные учреждения муниципалитета», – сказал сенатор. Во время беседы с коллективом он напомнил, что Правительством РФ приняты меры, направленные на сдерживание роста цен на социально значимые продукты, в том числе хлеб.

Олег Алексеев ознакомился с работой Новоузенского хлебокомбината

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Олег Алексеев ознакомился с работой Новоузенского хлебокомбината

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Олег Алексеев ознакомился с работой Новоузенского хлебокомбината

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Олег Алексеев ознакомился с работой Новоузенского хлебокомбината

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Олег Алексеев провел рабочую встречу с главой Новоузенского района Андреем Опалько

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Олег Алексеев провел также рабочую встречу с главой Новоузенского района Андреем Опалько. В ходе беседы были рассмотрены текущие вопросы, в том числе прохождение отопительного сезона.

«В связи с предстоящими морозами необходимо убедиться, что тепло подается во все социальные учреждения. Выяснилось, что нареканий нет. В районе работает муниципальное учреждение, паспорта готовности были получены своевременно, задолженность по оплате отсутствует. Руководство района держит этот вопрос на особом контроле», – отметил законодатель.

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