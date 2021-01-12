О. Мельниченко: Нужны условия для упрощенного оформления прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они расположены

Source: Russia – Council of the Federation

На ближайшем заседании Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера планирует рассмотреть соответствующий законопроект.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области сообщил о том, что на ближайшем заседании Комитета 18 января планируется рассмотреть проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены», внесенный сенатором Российской Федерации Андреем Турчаком, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области депутатом Государственной Думы Павлом Крашенинниковым.

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Проектом федерального закона определяется механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ.

Принятие закона будет способствовать защите права собственности граждан на принадлежащие им объекты гаражного назначения

Также предлагается урегулировать возможность размещения гаражей, не являющихся объектами капитального строительства, на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута.

«Одной из основных проблем в сфере регистрации прав, которую отмечают регионы, является отсутствие достаточных сведений в Едином государственном реестре недвижимости о собственниках объектов гаражного назначения. По данным Росреестра, с наименованием «здание», «сооружение» поставлено на государственный кадастровый учет более 3 миллионов объектов. В то же время права зарегистрированы только в отношении более одного миллиона 700 тысяч объектов. Такая ситуация зачастую возникает по причине утраты ранее выданных документов о предоставлении земельных участков для строительства гаражей», — пояснил сенатор.

Законопроектом предлагается предусмотреть, что до 1 января 2026 г. гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса РФ, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором он расположен.

В проекте предусмотрены перечень документов для регистрации права собственности на земельный участок, на котором расположен гараж, а также полномочие субъектов Российской Федерации определить такой перечень в случае отсутствия у гражданина необходимых документов.

Олег Мельниченко отметил, что принятие закона будет способствовать защите права собственности граждан на принадлежащие им объекты гаражного назначения, наполнению Единого государственного реестра недвижимости актуальными сведениями о правообладателях таких объектов, а также повышению собираемости земельного налога и налога на имущество физических лиц.

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